¿Cómo controlar la eyaculación? Escuche a Nacho Vidal

El actor Nacho Vidal , uno de los más reconocidos en el mundo de contenido para adultos, pasó por Agenda en Tacones y allí habló de un problema bastante común en los hombres: la eyaculación precoz.

El actor manifestó que él decide en qué momento eyacular porque ha entrenado su mente y reveló algunos trucos para aguantar y no eyacular demasiado pronto: una de ellas es practicar el tantra y el tao sexual.

“Hay una cosa que puedes mirar en internet y que yo he hecho muchas veces y es practicar el tantra y el tao sexual, que te pueden ayudar a apretar mucho y a respirar. Hay una historia que me contaba un maestro amigo mío de Tao y es la historia de un emperador chino que quería aprender a aguantarse la eyaculación. Vino un sabio y le dijo que le enseñaba el truco a cambio de un millón de monedas de oro (de ahí su nombre de la técnica)", dijo.

De acuerdo con el relato, el truco del millón de monedas de oro consiste en apretar el escroto y, además, aprender a controlar la respiración: “Debes parar, porque si no paras te vienes. Luego respirar y apretar, como si no quisieras ir al baño. Si tu dejas de apretar, el pene tendrá el bombeo, que es lo que no quieres que pase”.

Vidal aclaró que “todo está en la mente” y que, por mucho Viagra que un hombre tome, si falla la confianza no hay nada que hacer.

“Todo está en la mente. He visto gente en el porno tomar tres o cuatro pastillas y explotarles la cabeza y no conseguir una erección. No es que sea deseo, tu cabeza está conectada con tu miembro”, explicó.

Escuche la entrevista completa de Agenda en Tacones con Nacho Vidal (minuto 36:30 para escuchar sobre la eyaculación)