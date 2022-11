¿Cómo funciona el sistema pensional colombiano?

Olivera manifestó que cuando se liquidó el Seguro Social, Colpensiones se preparó para recibir cerca de 110 mil solicitudes pero la cifra fue mucho más alta.



“Colpensiones abre sus puertas hace tres años y seis meses, ese día se le entrega el Instituto del Seguro Social a la empresa liquidadora, que escarbó y encontró que había 347 mil solicitudes atrasadas en el Seguro Social”, dijo.



Sin embargo, Olivera aseguró que “Colpensiones ya ha resuelto el 99.3 por ciento de todas las solicitudes”, que no solo tienen que ver con pensiones, sino también con “indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios, reliquidaciones, recursos y toda una serie de solicitudes de los ciudadanos”.



¿Qué es la historia laboral?



“Es el insumo principal para obtener la pensión, la Ley dice que para obtener una pensión es necesario haber cotizado 1300 semanas, las personas tienen que haber cotizado entre 25 y 26 años”, dijo.



Por otro lado, Olivera dijo que en Colombia hay 21 millones de trabajadores, de los cuales 7 cotizan, “es decir que el 66 por ciento no está ahorrando un peso”.



“De los que cotizan, si uno lo ve por edades, alrededor del 40 0 45 por ciento de los jóvenes lo hacen”.



Para Olivera la posibilidad de pensionarse en Colombia sí existe, pues son necesarios 25 años cuando “en la mayoría de países estamos entre 30 y 40 años para pensionarse”.



En relación a las 14 millones de personas que no están cotizando, Olivera señaló que el gobierno ya pensó en una alternativa para ayudarlos.



“El presidente Santos lanzó en julio del año pasado el programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) que busca que las personas, que no tienen el ingreso lo suficientemente alto o el trabajo lo suficientemente estable para cotizar mes o mes, tengan una alternativa”, indicó.