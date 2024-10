¿Cómo lidiar con los 'platos rotos' de relaciones pasadas? Neuropsicólogo explica

En en entrevista con En Blu Jeans, el neuropsicología y educación, David Bonilla, habló sobre cómo lidiar con los platos rotos de relaciones pasadas y cómo construir relaciones saludables en el presente.

"Lo más difícil es que no nos damos cuenta, porque al no tener la tranquilidad de aclarar por qué la persona vivió esta experiencia en el pasado y hoy está viviendo esto, sus miedos, sus frustraciones, lo que le genera ansiedad. Pues sería mucho más fácil revisarlo", esto explicó el neuropsicólogo Bonilla.

A lo largo de la vida, las personas experimentado el dolor y la decepción de una relación que ha terminado mal. Ya sea una relación de pareja, amistad o trabajo, es normal sentir el peso de los errores y errores de los demás.

Conozca algunas estrategias para lidiar con esta situación:

1. Reconocer su responsabilidad: es importante reconocer que cada persona es responsable de sus propias acciones y decisiones. No debe culparse a si mismo por las acciones de otra persona. Debe tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus propios errores y aprender de ellos, pero no se debe castigar o sentirse culpable por los errores de los demás.

2. Establecer límites saludables: es fundamental establecer y mantener límites saludables en las relaciones. Si alguien lo trata como si fuera responsable de los errores de otra persona, debe dejar claro que no acepta ese tipo de comportamiento. Comunicar sus necesidades y expectativas de manera clara y directa, y no permita ser maltratado o culpado injustamente.

3. Buscar apoyo emocional: si se encuentra lidiando constantemente con los platos rotos de relaciones pasadas, considere buscar apoyo emocional. Puede hablar con un terapeuta o consejero que ayude a sanar las heridas emocionales y trabajar en su desarrollo personal. También puede buscar el apoyo de amigos y seres queridos que ayuden a superar el dolor y construir relaciones saludables.

4. Perdonarse a si mismo y a los demás: el perdón es una parte fundamental del proceso de sanación. Perdonarse a ti mismo por sus propios errores y aceptar que todos somos humanos y cometemos errores. También intente perdonar a la persona que causó los platos rotos, no porque lo merezca, sino porque libera del resentimiento y se permite seguir adelante.

5. Enfocarse en el presente: no puede cambiar el pasado, pero puede aprender de él y construir un futuro mejor. En lugar de quedarse atrapado en el dolor y la culpa de relaciones pasadas, enfocarse en el presente y en la construcción de relaciones saludables y significativas. Cultivar el amor propio y la autoaceptación, y recuerde que merece tener relaciones basadas en el respeto y el amor mutuo.

"Lo que somos hoy es lo que nos lastimó en el pasado, lo que nos construyó nos hizo nos deshizo. Ya que lo que se debe sostener en su vida para su relación, para su psiquis, para lo que sea, es dejar atrás las relaciones pasadas y uno ponerlo al frente en la nueva relación. Sin embargo, es importante recordar que no somos responsables de los actos de los demás y no debemos cargar con el peso de sus platos rotos", aseguró el especialista Bonilla.

Lidiar con los platos rotos de relaciones pasadas puede ser un desafío, pero es posible sanar y construir relaciones saludables en el presente. Recuerde que no es responsable de los errores de los demás y merece tener relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad. Busque apoyo emocional, establezca límites saludables y perdónese a si mismo y a los demás, son algunas de las recomendaciones del experto.