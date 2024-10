Cómo mantener el equilibrio entre los proyectos personales y las relaciones

En entrevista con En Blu Jeans, el doctor Gabriel Balaguer Rojas, subdirector nacional del campo de la epistemología e historia de la psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos , enfatizó en la importancia del autoconocimiento y la valoración personal como base para tener relaciones saludables. Además, destacó la importancia de mantener un equilibrio entre el amor y el cuidado de uno mismo.

"En la sociedad actual, donde las relaciones amorosas ocupan un lugar central en la vida de las personas, es fácil perderse de vista por amor. "Muchas veces, nos dejamos llevar por las emociones y nos desviamos de nuestros proyectos personales y metas profesionales", aseguró el especialista.

También se mostró un video de Jaime Higuera, un famoso influencer español, quien recientemente compartió en las redes sociales su perspectiva sobre este tema. En su publicación, resaltó la importancia de enfocarse en el proyecto principal de vida antes de comprometerse en una relación. Según Higuera, "esto es fundamental para mantener el orden, la libertad y el crecimiento personal"

El doctor Balaguera, señaló que es común perder la identidad en una relación cuando nos enfocamos exclusivamente en el otro. En lugar de ello, propuso que el amor verdadero no busca anular al otro, sino potenciar y crecer juntos. También expresó "la importancia de escuchar las señales de alerta en las relaciones y no ignorarlas". No perderse de vista por amor significa mantener el enfoque en nuestros proyectos personales y metas profesionales, al tiempo que cultivamos relaciones saludables".

Es fundamental tener un autoconocimiento sólido, valorarse a sí mismo y establecer límites claros. Asimismo, es importante escuchar a nuestros amigos y familiares cuando nos señalan posibles desviaciones en nuestras relaciones. Al hacerlo, podremos tener una vida plena y satisfactoria, tanto en lo personal como en lo emocional y profesional.