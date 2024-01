¿Cómo funcionan las relaciones amorosas y sexuales? Sexólogo responde

La sexualidad desempeña un papel crucial en las relaciones humanas, relacionada con las emociones y la química del cerebro , por lo que es una herramienta fundamental para mantener relaciones personales y es una forma de impresión o de comunicación en ellas.

La complejidad de estas relaciones y las relaciones amorosas tienen diferentes matices, que en En Blu Jeans con el psicólogo y sexólogo, Ezequiel López, se exploraron la posibilidad de tener amantes, la influencia de las redes sociales, el erotismo y demás.

“Hay una cantidad de variables (...) La familiar, las experiencias personales, la religiosa. Ahora está la variable, que no estaba antes en nuestra generación, que es la influencia de las redes sociales, que está que está marcando tremendamente el comportamiento de, sobre todo las personas más jóvenes”, afirmó.

Amantes

López destacó la química cerebral asociada con el sexo satisfactorio, señalando que la liberación de varios químicos y neurotransmisores puede generar apego y emociones más allá de lo puramente sexual. Además señaló que para tener una relación de pareja hay que tener más “afinidades” que un buen sexo, dado que esto lo puede lograr una relación de amantes.

“El sexo, cuando es satisfactorio, cuando es pleno, cuando hay buena conexión y sobre todo cuando hay orgasmos y buenos orgasmos, genera del punto de vista químico cerebral, hormonal, una gran cantidad de reacciones. Estamos hablando de por lo menos ocho químicos que se liberan durante el orgasmo, ya sea en el hombre o en la mujer, tanto en hormonas como neurotransmisores”, indicó.

Las nuevas dinámicas con las redes sociales

Se abordó el impacto de las redes sociales en las nuevas dinámicas sexuales, para lo cual el psicólogo mencionó la hipersexualización en los jóvenes, las amplias sexualidades que existen y cómo estas dos se incluyen en la vida de pareja por la libertad y aceptación en la sociedad.

“Hoy en día da como la sensación de que la gente joven es completamente liberal, ya no asexual, sino hipersexual (...) Cualquier orientación sexual y demás, tienen la opción de elegir cómo quieren vivir, no solamente la sexualidad, sino las relaciones de pareja”, mencionó.

¿El amor bajo control?

Ante la pregunta sobre cómo no terminar enamorado o cómo evitar enamorarse aseguró que no existen respuestas para estas preguntas dado que “en el amor no hay fórmulas”.

“Y creo que ahí está justamente la magia del amor y la magia de las relaciones y del sexo (...) El día que exista la fórmula ese día matamos al amor y matamos a la sexualidad”, sentenció.

Además, recomendó que para recuperar el erotismo en las parejas se engañe al cerebro “que tu cerebro vuelva a creer que la persona con la que estás es tu amante” y trabajar en equipo y fomentar la seducción, incluso después de muchos años de convivencia.

“Volver a tener detalles, volver a coquetear, volver a vestirte para tu pareja, trabajar fuertemente la intimidad, las salidas de fuera de la cama porque si no dentro de la cama no te vas a divertir. Si te aburres fuera de la cama no te vas a divertir en la cama y meterle todas las herramientas que tenemos a nivel de erotismo”, finalizó.

