¿Cómo sobrevivió? Mujer quedó accidentalmente encerrada en un baño durante tres días

Aunque vivir solo puede ser el sueño de muchos por el tema de la privacidad, también puede tener algunas desventajas. De eso se dio cuenta una mujer tailandesa de 54 años que accidentalmente quedó encerrada en el baño durante tres días.

Todo sucedió el pasado 22 de agosto cuando la mujer entró al baño de su casa y no pudo salir más porque la cerradura se trabó. Además, no llevaba ni siquiera el celular, por lo que le tocó gritar desesperadamente por bastante tiempo, aunque no tuvo éxito. De acuerdo con su testimonio, estuvo encerrada durante tres días y logró sobrevivir gracias al agua de la llave.

Con pocas esperanzas de poder salir, la mujer escribió un mensaje de despedida en la pared con algunos productos que son para la piel, pensando que en cualquier momento iba a morir, así lo informó el medio Bangkok Post .

"He estado atrapada en el baño desde el 22 de agosto. Si muero, dejen que Jay Lek se ocupe de mi testamento. Por favor, entreguen la propiedad de Tuk a Tua Toon Tum. Bebí agua de la llave para sobrevivir. Sin agua, estaría muerta. Traté de forzar y romper para salir, traté de gritar, pero nadie me escuchó".

Sin embargo, a los pocos días su hermana acudió a la casa de ella con varios policías para saber cómo estaba porque no daba señales de vida, hasta que la encontraron desmayada en el suelo.

Luego de rescatarla, las autoridades la trasladaron al hospital más cercano. Tras examinarla, los médicos confirmaron que, a pesar de su estado de debilidad, su salud era muy buena en general.

