¿Cómo tener una buena relación de pareja durante el matrimonio? psicólogos responden

El matrimonio es uno de los vínculos más significativos y fuertes a lo largo de la vida del ser humano, pero, de no cultivarse, puede terminar siendo una mala experiencia.

Victoria Cabrera piscología con especialización en asesoría familiar, y Leisa Puentes, psicóloga especializada en salud sexual, analizaron y explicaron en Generaciones Blu, cómo tener una relación saludable en el matrimonio.

“Los matrimonios saludables son un equipo. En medio de ese vínculo no hay secretos, hay acciones que nos impulsan a salir adelante. Del error se aprende y, por eso, hay que tener una comunicación eficiente para lograre superar cada adversidad que se presente como pareja”, dijo Cabrera.

Por su parte, Leisa Puentes, afirmó que en el matrimonio hay factores que influyen más que otros como la confianza de pareja.

“La confianza son temas muy importantes y que hay que tenerla en cuenta. Cuando no hay ese vínculo donde no se guarden secretos, las personas empiezan a desconfiar y a esconder cada vez más sus sentimientos. Para tener un matrimonio efectivo, hay que salir de esos estereotipos y egos que no nos permitan desarrollar una buena comunicación”, expresó Puentes.

Asimismo, Cabrera recalcó que, no solo se debe cultivar el matrimonio desde los momentos buenos, porque las adversidades son las que determinarán la lealtad de ese compromiso.

“Un matrimonio debe saber entender todos los problemas que pueden aquejar ese vínculo, es decir, nadie va a estar exento de las adversidades que puedan pasar. Lo económico, lo emocional, lo físico, todo eso hay que trabajarlo para una buena relación de pareja” afirmó Cabrera.

Por último, Puentes aseguró que, la relación sexual que hay en el vinculo también es importante y se debe cultivar.

“Un signo muy recurrente es el tema sexual, hay parejas que se cansan de tener ese vínculo y simplemente se alejan. Hasta eso hay que trabajarlo para tener un buen compromiso”, manifestó Cabrera.

