Compuse mi primera canción cuando aprendí a caminar: ‘Kike’ Santander

Este sábado en Blanco y Negro el médico y compositor Flavio Enrique ‘Kike’ Santander habló de su carrera profesional, la dualidad que maneja en su vida al ser cirujano y músico, y reveló cómo compuso su primera canción a la corta edad de 2 años.

Publicidad

En primer lugar, se refirió a su visión de lo que es Colombia en la actualidad y lo que era cuando decidió irse por temor en 1995. “Había mucha inseguridad, me fui bajo amenaza a Miami. Me fui de Colombia por miedo y sentí un condicionamiento defensivo instintivo, así vivía en el exterior. Ahora que volví tengo otra impresión, se nota a la gente mucho más relajada cuando camino por la calle”.

Su infancia, dice, la vivió disfrutando música colombiana de todos los géneros. “Mi papá era poeta, bohemio, odontólogo, científico y ayudó a muchísima gente. Trabajó 45 años en su carrera, era un hombre artístico y lleno de pasión y sentimientos. Ayudó a tanta gente, dio becas y era amplio con el dinero, demasiado generoso”.

Publicidad

Su primera canción la compuso cuando aprendía a caminar, según cuenta su mamá. “Tenía tal vez dos años y mi mamá expresa que me dijo que cantara, tarareé una melodía y esa fue mi primera canción”.

Publicidad

Se declara además una persona de muchos contrastes: “por ejemplo, siempre he sido disciplinado pero soy rumbero. Me metía a una discoteca en que no me pedían documentos cuando era muy joven y era lo más cercano al cielo, tuve una época de rumbero y de meterme a los bares a tocar música hasta la madrugada”.

Inició en la música a la corta edad de 8 años, cuando aprendió a tocar el acordeón. “Tocaba música italiana, romántica y bonita, y estuve 4 años, de los 8 a 12 años, y luego la guitarra. En la casa había 2 guitarras y muy rápidamente me enamoré de la guitarra, hasta que sentí que no tenía nada más que aprender e mi profesor, me sabía todos los acordes y todo”.

Publicidad

“En esa época con mi hermano era muy hippie pero sano, en esa época las mujeres por ejemplo salían a ‘sextiar’, caminar por la calle sexta y comer fresas con leche, tirar bombas de agua a la gente, había una sensación de cercanía a la naturaleza. Una de las cosas bonitas de esa época era que todos sonreíamos, era muy inocente todo”.

Publicidad

En cuanto a su vida como médico cirujano, expresó que “desde chiquito” ha amado la ciencia. “He sido muy estudioso y tenía esa dicotomía, tenía una parte artística pero otra inquisitiva. Me apasionó el cuerpo humano y sentí un llamado muy grande de ayudar a los demás. Decidí que quería ser médico interista y ayudar a curar las enfermedades de la gente”.

“Tenía dos cosas, salía de mi turno de interista, me secaba la sangre y en el carro me cambiaba. Me iba a los bares de jazz y cambiaba de chip. Me volvía músico, llegaba a las 4 de la mañana y a las 7 de nuevo al hospital”, añadió.

Publicidad

‘Kike’ señala que “cantaba toda la música de protesta pero no tenía connotación política sino musical, siempre lleve el tema de esa manera. En esa época no sabía que era compositor, nunca lo pensé”.

Publicidad

Entonces un día se dio cuenta que lo suyo no era tocar canciones de otros sino hacer música original “y el inicio de mi carrera fue con jingles publicitarios, canciones mías pero sobe productos”.

“Comencé con la música comercial y luego de más de 1.500 jingles me interesé por la letra, me interesé a los 27 años de la poesía y comencé a componer ciertas canciones que guardé en un libro hasta que un día las descubrió Emilio Estefan”, finalizó.