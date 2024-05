Novios revelan que nunca se han besado y causan controversia: “Hasta el altar”

Una joven pareja anunció a través de un video en TikTok que han decidido abstenerse de besarse hasta el día de su boda. Esta decisión, según explican, es parte de un compromiso personal con sus creencias religiosas y un deseo de evitar lo que consideran podría llevarlos al pecado.

El video, que ya ha acumulado más de 4 millones de reproducciones, muestra a los novios, a quienes hemos llamado Andrés y María por razones de privacidad, compartiendo su inusual historia de amor. Con más de 159 mil 'me gusta' y alrededor de 11 mil comentarios, la publicación ha desatado un intenso debate entre usuarios de internet. Algunos apoyan su decisión y otros cuestionan su enfoque sobre la intimidad y la relación.

Andrés, en el video, explica: "Sé que suena muy ‘random’ en estos tiempos, pero sabemos que besar puede llegar a generar estímulos, físicamente hablando, en los que puedes deslizarte y lo que puedes terminar cometiendo es pecar”. Por su parte, María aseguró que ven el beso como un acto de gran significado y relevancia, algo que, en su opinión, se ha trivializado en la sociedad actual.

"Es una manera de cuidarte en el noviazgo porque cuando nos besamos solemos estimular cosas que nos pueden incitar al pecado, así que nosotros decidimos guardarnos en santidad", señala María.

La pareja también menciona que están en un proceso de purificación y que su decisión de no besarse es una forma de "honrar a Dios y de entregarle una ofrenda por lo que él ha hecho por nosotros y de lo que nosotros haremos por él".

“Cuando tú compartes algo con alguien es tu vida, tu esencia y no todos merecen tener la esencia que tú tienes. Si Dios lo permite, el día que nos casemos, ese día será el de nuestro primer beso”, aseguraron.

"Orgullosamente pecadora 🧚🏼‍♀️", "Yo haciendo de todo sin saber ni el nombre💀", "Agarrarse la mano igual genera estímulos :(", "Conocí amigos así, nunca se casaron 😂", "Yo también hice eso es mágico", son algunos de los comentarios que se leen en el video.