¿Con cuál se identifica? Las 10 reglas de Shakira para lograr el éxito

El youtuber Evan recopiló para su canal varias entrevistas de Shakira en la que la artista revela, con sus propias palabras, cuáles son las reglas que ha seguido en su vida para alcanzar el éxito.

1. Nunca dejes que te digan que no: la cantante aseguró que empezó muy joven su carrera y se lo tomó en serio.

Publicidad

“No era un juego para mí, era apasionada por la música y tenía claro que era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Por mi vibrato me decían ‘la cabra que canta’, no me dejaron entrar al coro y fue mi primera gran frustración, pero seguí adelante”, señaló la cantante.

2. Tener fe en sí mismo: Shakira asegura que el apoyo de sus padres y confianza en su talento la catapultaron.

“Mi papá llevaba mis canciones a la notaría para que nadie me las robara. Eso es fe y quizás el milagro más grande de mi vida. Sentía un total apoyo de mis padres, creían vehementemente en mi potencial. Considero que los padres deben escuchar a sus hijos y darles un espacio donde se puedan desarrollar”, afirmó la Barranquillera en otra entrevista.

Ver también: Lluvia de elogios para Shakira al cantar con su padre en el cumpleaños

Publicidad

3. Ignorar a la gente malintencionada: Shakira aseguró que lleva años toreando la fama y no ha sido fácil.

“Tuve un encuentro gradual con la fama y eso lo hizo más tolerable. En mi propio colegio empecé a saborearla y a los 13 años salió mi primera canción para empezar a ser conocida. Poco a poco se amplió el terreno de juego. Pero con los años hay que aplicar el instinto de conservación y la inteligencia para manejar una carrera. Esto requiere escoger bien las amistades y estar bien rodeada porque hay que aguantar cosas duras”.



Publicidad

4. Confiar solo en verdaderos amigos: la barranquillera dijo en una rueda de prensa que cuando perdió la voz tuvo mucho miedo.

“Cuando me encontré en esa situación fue de las más graves, pero mirando en retrospectiva me doy cuenta de que quizás pasó por algo, para darme cuenta quiénes eran mis verdaderos amigos. Cada día le doy más importancia a la amistad, mucho más que antes”.

Publicidad

5. Mantenerse informado: la cantante manifiesta que siempre se debe hacer política y participar activamente.

“Todos debemos participar y ser ciudadanos globales porque no hay nada del otro lado del mundo que nos afecte a nosotros”.

Publicidad

6. Tener un horario: ser organizada es una de las claves de Shakira para ser exitoso en la vida.

“Es clave tener horarios. Mis hijos me tienen marchando, tengo una rutina porque ya no soy la chica de 26 años que vivía solo para mí. Cuando voy al estudio de grabación a veces solo tengo 4 horas para terminar el trabajo”.

7. Trascender tiene muchas formas: querer dejar huella ha sido uno de los pilares de su carrera, pero esa idea a cambiado con los años.

“Cuando era joven necesitaba ser relevante, tenía esa ambición. Hoy soy más cínica porque sé que somos un grano de arena en el desierto. Lo que me interesa es trascender en el corazón de mis hijos y que ellos vayan dejando huella en otros”.

Publicidad

8. Ser autocrítico: asegura que en las artes es importante formarse una opinión de sí mismo.

“En esto de las artes es importante ser autocrítico, no lo que piensen los demás, sino lo que piensas tú mismo de ti”, dijo.

Publicidad

9. Mantener tu esencia: lo que marca en la vida se queda allí por años.

“Muchas cosas tal vez han cambiado en mi apariencia, pero la esencia de Shakira se mantiene”.

10. Actúa de acorde a las consecuencias: Shakira aclara que hay que asumir la responsabilidad las acciones.

“Tengo responsabilidad sobre muchos individuos y quiero que mis hijos lo empiecen a ver de esa manera. Tenemos responsabilidad en el mundo globalizado de hoy. Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer tiene una consecuencia.”



Publicidad