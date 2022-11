Con homenaje recuerdan a las víctimas de atentado en el parque San Antonio

Eran las 9:20 de la noche cuando la explosión de 10 kilos de dinamita silenció un concierto de un festival que se realizaba en el parque San Antonio, en el centro de Medellín, el 10 de junio de 1995.

El material explotó sobre El Pájaro, una escultura donada por el maestro antioqueño Fernando Botero. Natalia Ocampo era una niña y fue una de las 200 personas heridas que dejó el atentado. Sus padres quedaron entre la cifra de 23 personas muertas.

“Cuando ocurrió la explosión yo recuerdo que volé en el aire. No perdí la conciencia para nada, me iba a parar y los pies no me respondían,

entonces me tocaba y sentía mis piernas heridas, empecé a arrastrarme y buscar a mis papás”, relató Natalia.

Marta Mosquera estaba estudiando bachillerato, en ese entonces se salvó del atentado. Perdió a sus compañeros de estudio que habían ido al concierto pues ella, minutos antes de la detonación, se había ido para la casa a seguir con sus deberes.

“Yo me fui, desconecté el teléfono porque me quería concentrar y hacer mis tareas, incluso muchos de mis familiares creyeron que yo había caído aquí”, narró Marta.

Veinticuatro años después, con rosas y velas blancas, víctimas y autoridades se reunieron en el parque San Antonio para rendir homenaje a los muertos. Un llamado para que se recuerden a las víctimas de la violencia como los verdaderos héroes.

“Reflexionemos realmente sobre el futuro de nuestro país, que miremos ese presente. No podemos subestimar para nada los efectos de la droga, del narcotráfico y que sigamos especialmente hablando de las víctimas”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

