Con mi primer sueldo le llevé una serenata a mi papá: Harold Trompetero

Harold Trompetero Saray, director, productor, libretista, guionista, publicista y comunicador social estuvo en diálogo con Mabel Lara contando anécdotas de su vida, sus proyectos, retos de cara al futuro y, por supuesto, de sus películas.

Trompetero contó en En Blanco y Negro la anécdota que lo llevó a tomar la decisión de estudiar dos carreras al mismo tiempo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que siempre le gustó mucho la academia.

“Fue una anécdota muy rara; yo me había ganado una beca para estudiar semiótica en Argentina y el día que mi hermana cumplía 15 años yo la embarré con toda, le dañé la fiesta y mi papá se emberracó; la hice quedar mal a ella en frente de todos los invitados”, contó.

A raíz de esta situación “mi papá me dijo usted no se va para Argentina de castigo. Yo pensé que era lo peor que me podía pasar pero en realidad fue lo mejor. Él me dijo estudie lo que se le dé la gana acá pero no se va para Argentina; entonces yo dije: ¡Ah entonces voy a estudiar dos carreras!, como sacándome el clavo, para que le costara más a mi papá”, agregó.

También habló de su más reciente producción llamada Pa ¡Por mis hijos lo que sea!, una comedia que realizó en homenaje a su papá, que según él, fue “mi mecenas total, me dio lecciones de vida muy grandes”.

“Hoy estamos preparando todo el lanzamiento de Pa, que es una película en honor a mi papá (…). Empecé acordarme de las historias de locuras que hacía mi papá por mí, cómo se tuvo que matar por sacar todo ese billete para pagar todas las universidades, cómo ocultó tantas cosas en la vida para que nosotros tuviéramos una vida perfecta”, y de ahí se inspiró para sacar adelante el filme.

Harold Trompetero ha realizado 15 películas en su carrera y si bien la última es en homenaje a su padre también reveló que ya está preparando una para su mamá.

“Terminé de hacer la película de mi papá y ya estoy haciendo la de mi mamá. Ella es mi confidente, mi asesora; tenemos una relación de mucha confianza. No hay paso que dé sin que ella no me dé su opinión, aunque no siempre le sigo la cuerda”, dijo entre risas.

Escuche toda la entrevista aquí.