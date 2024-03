Conductor de SITP aprovecha los semáforos en rojo para estudiar inglés y enternece en redes

Los internautas aprovechan las redes sociales a diario para compartir todo tipo de historias, desde las más cómicas hasta muchas que resultan conmovedoras. En esta ocasión un nuevo video, que se hizo viral en TikTok, muestra a un conductor de SITP tomando clases en el articulado.

En el video, compartido el 28 de febrero por la usuaria @cmiferrerr, la joven cuenta que el conductor del SITP en que ella se transportaba iba estudiando inglés en los semáforos en rojo, donde repetía las oraciones que iba estudiante en un libro.

“Estoy apasionada por ver el esfuerzo y la disposición de las personas, hoy me motivé mucho al verlo tan decidido! El placer de detenerse por un momento a ver a los demás”, dijo la usuaria que compartió el video, donde se mostró conmovida por la situación. Además, @cmiferrerr resaltó: “Somos lo que nos proponemos”.

El video ya cuenta con más de 49 mil ‘me gusta’, más de 400 comentarios, donde los internautas han dejado todo tipo de reacciones por el hecho”. Además, el video, hasta el momento, acumula más de 370 mil reproducciones.

Vea el video viral del conductor del SITP

“Ojalá aprenda muy rápido y le vaya muy bien”, “Me siento mal por no esforzarme lo suficiente”, “No lo conozco pero lo quiero mucho”, “Te quiero señor del bus y te deseo éxito en tu curso”, “Mi mamá también está aprendiendo inglés y me parece lo mas lindo del mundo”, “Y uno dice que no tiene tiempo 🥺 de admirar”, “Si se puede solo es falta de compromiso y voluntad”, son algunos de los comentarios que se leen por el video que ya es viral en diferentes redes sociales.