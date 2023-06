Conmovedora historia de mujer que imita a Shakira; le dañaron su bafle mientras cantaba

Cada día en redes sociales las personas suelen compartir historias o experiencias de su vida. Además, algunos influenciadores dan a conocer cómo ayudan a personas que los necesitan, esto haciendo diferentes obras de caridad.

En esta ocasión, por medio de TikTok circuló un video que ha conmovido a más de un internauta, pues en este se ve cómo el influencer ‘Stylacho’, conocido en el mundo del internet por ayudar a personas de la calle, da a conocer la historia de una mujer venezolana que se encarga de imitar a Shakira en Medellín.

Al principio del video se ve cómo el influencer ve a la mujer de lejos, con su bebé, e inmediatamente se da cuenta que le ocurre algo, por lo que decide ir a preguntarle cuál es su situación. La imitadora le cuenta que, mientras ella se encontraba cantando, un carro pasó por encima de su bafle dejándolo completamente dañado.

“Yo con el bafle trabajo y le compro las cosas a mi bebé (...) Yo canto y en estos momentos estoy imitando a Shakira (...) Yo necesito trabajar y ahora no sé qué hacer”, comentó la mujer. Al escuchar a qué se desempeñaba, el influencer decide pedirle que si le puede cantar algún tema a lo que ella accedió sin mayor problema.

Al escucharla cantar el famoso tema de Shakira ‘Suerte’, el influencer quedó impresionado y le aseguró que tiene una voz muy linda y mucho potencial.

Mientras la mujer narraba su historia aseguró que tuvo una oportunidad que no pudo aprovechar. “Yo tuve la oportunidad de ir a ‘Yo me llamo’, pero como solo estamos mi niño y yo, nadie lo podía cuidar y no pude ir”, reveló.

Al conocer la situación, el influencer decidió ayudarle: “Hoy yo te voy a hacer un detalle, yo te voy a regalar para que compres un bafle totalmente nuevo, y de paso compres algo para tu bebé y para ti”, dijo ‘Stylacho’.

“Dios la bendiga, tiene una voz muy hermosa, es muy humilde, que bonito que la ayudara, canta demasiado bien”, con algunos de los comentarios que se leen en el video que fue publicado el pasado 20 de junio.

