Las redes sociales fomentan la violencia contra la comunidad LGBTQ: Twitter, el más tóxico

GLAAD, la organización de defensa de los medios de comunicación lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) más grande del mundo, publicó los resultados de su tercer índice anual de seguridad en las redes sociales.

El informe reveló que las cinco principales plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Twitter, han obtenido puntajes bajos y reprobados por segundo año consecutivo en el SMSI Platform Scorecard.

Estas plataformas aún no logran brindar protección efectiva contra el discurso de odio dirigido a los usuarios LGBTQ, carecen de transparencia en el uso de datos específicos de esta comunidad y no expresan compromisos sólidos para salvaguardar a los usuarios transgénero, no binarios y de género no conforme de ataques.

El informe detalló cómo el discurso de odio en línea contra la comunidad LGBTQ incita, difunde y materializa el daño y la violencia en el mundo real.

GLAAD destaca la falta de control y aplicación de políticas por parte de las plataformas sociales en relación con la desinformación, las teorías de conspiración y los insultos llenos de odio hacia las personas LGBTQ.

Twitter se destacó como la plataforma más peligrosa para las personas LGBTQ, obteniendo los puntajes más bajos en el SMSI de 2023.



Instagram: 63% (+15 puntos desde 2022)

Facebook: 61% (+15 puntos desde 2022)

TikTok: 57% (+14 puntos desde 2022)

YouTube: 54% (+9 puntos desde 2022)

Twitter: 33% (-12 puntos desde 2022)

Además, Twitter ha disminuido su puntaje en comparación con el informe del año pasado, siendo la única plataforma que ha mostrado un deterioro.

Twitter y Meta / Foto: AFP

Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, enfatizó la influencia negativa del contenido anti-LGBTQ en las redes sociales y cómo esto contribuye a la violencia en el mundo real y a legislaciones perjudiciales para la comunidad.

Ellis señaló que las plataformas de redes sociales deben hacer cumplir sus propias políticas en relación con este tipo de contenido y tomar medidas significativas para crear un entorno seguro y protegido para los usuarios LGBTQ.

El índice de seguridad de las redes sociales de GLAAD, lanzado en 2021, se ha convertido en el estándar de la industria para abordar el odio anti-LGBTQ en línea y promover la seguridad de los usuarios LGBTQ en las redes sociales.

