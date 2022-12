Conozca a Natalia Lorenzo, la colombiana que está rompiendo estereotipos de belleza

Natalia Lorenzo tiene 19 años, es colombiana y es una famosa modelo de talla grande que aprendió a quererse a sí misma. Contó en Mañanas BLU cómo fue su proceso para superar los miedos y depresión para lograr sus metas.

“La bulimia me hizo mucho daño porque yo era muy jovencita y me la pasaba haciendo dietas. Fueron tiempos difíciles porque vivía preocupada por mi cuerpo. Después comencé a compartir en redes sociales mi experiencia y los seguidores me apoyaron”, señaló Lorenzo.

La modelo participó en una exposición de fotografías en Miami donde se mostraba a mujeres completamente naturales. Los resultados de esta exhibición se viralizaron rápidamente.

