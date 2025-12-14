En vivo
Congresistas del petrismo piden libertad para detenidos por terrorismo en protestas estudiantiles

Congresistas del petrismo piden libertad para detenidos por terrorismo en protestas estudiantiles

En una carta firmada por más de 30 senadores del oficialismo solicitan garantías procesales para los 11 jóvenes señalados de actos de terrorismo en las protestas estudiantiles de los últimos meses en Bogotá.

11 capturados en Bogotá por presunto terrorismo en actos de protestas.
Foto: captura de video @Bogota en X.
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

