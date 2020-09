Conozca las mejores rutas para hacer senderismo en Colombia

Este sábado en Travesía BLU estuvo Carlos Ardila, guía de la agencia de turismo Caminatas Deportivas, quien habló sobre las mejores rutas para recorrer en el país y la preparación que deben tener las personas para hacer esas actividades.

“Sugerimos un buen calzado, botas que cubran el tobillo o unos tenis con suela de buen agarre. Ropa cómoda, prendas de secado rápido o que no sean de algodón”, comentó.

Dentro de las rutas que recomendó Ardila está la caminata por el municipio de Sasaima, cerca de Bogotá.

Hay una quebrada en Sasaima que se llama Quebrada Honda (…) Es un canyoning muy fácil, solo caminas por la quebrada y ya después llegas al parque principal del pueblo dijo Ardila.

Otro recorrido es por el Cañón de Chicamocha, Santander, que es una de las travesías que puede hacerse en tres días y al mismo tiempo, acampar o quedarse en algún hostal.

“Empezamos recorriendo el pueblito Jordan, de los más calientes en Colombia a unos 500 metros del nivel del mar. Lo primero que se hace es una caminata subiendo hasta salir del Cañón y llegamos a un municipio que se llama Villanueva. Luego recorremos Guane y Barichara”, contó Ardila.

Por otra parte, en Boyacá se puede caminar el páramo de Ocetá, considerado el más bonito del mundo, ubicado en Monguí.

En ese páramo están los jardines de Ocetá, que son una especie de jardines que se forman sobre un humedal y solamente se dan allí señaló el experto.

Además, en ese departamento se puede ir al Nevado del Cocuy. “El Parque Nacional Nevado del Cocuy nos ofrece tres rutas para subir a diferentes picos nevados, está Pan de Azúcar, Laguna Grande de la Sierra y Ritacuba, que es punto más alto”, contó el experto.

Carlos Ardila también dio algunas recomendaciones para las personas interesadas en realizar caminatas por los senderos del país.

“Indispensable estar bien de salud, no tener ninguna afección importante en rodillas o ligamentos, que no tengan ninguna contraindicación médica. Asimismo, que sea una persona que no fume ni sea sedentaria”, agregó.

Finalmente, recordó que los precios que maneja su agencia de turismo, oscilan entre los entre 80.000 y 85.000 pesos e insistió en que las personas siempre deben ir acompañados de un guía para evitar imprudencias, perderse o sufrir un accidente.