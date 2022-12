Consejos de las amigas que no debe seguir después de terminar una relación

Alexandra pumarejo le cuenta cómo no morir después de una ruptura amorosa.

1. No haga caso a sus amigas. Ellas suelen ser más optimistas que nosotras y eso nos hace daño.

2. Apague su celular de 7: 00 p.m. a 7: 00 a.m. porque son las horas propicias para escribir y llamar.

4. No encuentre excusas para encontrarse con su ex.

5. No llame a otro ex para mitigar su ruptura. “Un clavo no saca otro clavo”.

6. No busque consuelo en el chocolate, el helado o la comida.

7. No revise las cuentas de él en redes sociales, se puede hacer más daño.

8. No ponga frases vengativas, de tristeza o de dolor en sus cuentas.