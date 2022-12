Consejos para alcanzar el éxito en su trabajo y en la vida

Ramírez nombró tres claves fundamentales para alcanzar la felicidad en el trabajo, tips explicados con mayor profundidad en su libro ‘Felicidad a prueba de oficinas’.

Una de las cosas que las personas evitan a toda costa es el aburrimiento, esta es una razón del por qué las personas prefieren el estrés.

“Lo primero que uno debe tener es querer ser feliz, suena obvio, pero no lo es. A veces, el estrés se siente tan rico que uno lo único que no quiere es que le vaya bien (…) Si uno en la vida no tiene cosas saludables que le hagan mover el corazón como un trabajo chévere, uno seguirá enganchado a ese algo porque es mejor eso a que no pase nada”, señaló.

Asimismo, la coach de la felicidad, afirmó que las personas, en ocasiones, le tienen más miedo a tener éxito que al fracaso.

“Cuando se está buscando trabajo, las personas nos comenzamos a preguntar cosas que nos causan incertidumbre. Al ser humano casi no le gusta la incertidumbre, y ante este sentimiento prefiero quedarme en lo que conozco (…) Uno quiere malo conocido que bueno por conocer”, añadió.

El segundo requisito, según la especialista, es se creer que se puede ser feliz en su trabajo y en los demás ámbitos de la vida.

“Uno debe creer que se puede ser feliz. Las personas no creen que se pueda ser feliz, pero póngase a pensar, lo normal es ser feliz, y cuando uno entiende eso, es una revelación prodigiosa”, afirmó.

Por último, Ramírez destacó su último consejo para alcanzar la felicidad el cual consiste en no hacer las cosas para complacer a los demás.

“El tercer consejo es que uno deje de jugar para la tribuna, es decir, a veces el problema no es la vida que uno lleva, sino que uno está demasiado consiente de lo que los demás van a opinar de la vida de uno (…) esto viene por el hábito de compararse con los demás”, concluyó.