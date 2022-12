Crean juego que promete “propagar” el virus de la felicidad en las empresas

cómo crear felicidad en el trabajo.

Catalina de Greiff, una de las creadoras de este juego, explicó los detalles y la dinámica del mismo en entrevista con En BLU Jeans.

Catalina y su hermana crearon un juego de mesa que consiste de una flecha y 84 actividades para ser más feliz, todo basado en psicología positiva y en las investigaciones orientales.

Para el juego es necesario que 7 personas participen en la actividad donde van saliendo diferentes actividades.

La idea es que en las compañías se lleven a cabo las actividades propuestas y se propicie la felicidad dentro de la misma.

Además está un libro titulado ‘Un arcoíris en cada nube: historias sobre felicidad’ que recopila 40 historias y leyendas sobre las empresas del mundo “y la idea es que la gente lo cargue, lo lea y aprenda a vivir feliz”.

“La felicidad no es esperar a las vacaciones o que me asciendan en el trabajo o que me case para ser feliz, es ser feliz hoy, ya, con lo que tenemos”, enfatizó De Greiff.