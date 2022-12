¿Cuál es el lío del hijo del cantante de Iván y sus Bam Band?

Iván Sánchez Vásquez, cantante de la agrupación ‘Iván y sus Bam Band’, y su hijo Juan David Sánchez, 'David Juan', estuvieron en Mesa BLU para hablar de la disputa legal que surgió a raíz de la participación de Juan David Sánchez en la agrupación ‘Los P3’.

“Hay una serie de cosas que me parecen injustas porque nosotros desde un principio creímos en el proyecto. El propio Jhonny Gutiérrez (mánager y amigo de Iván Sánchez) me llama a pedirme que convenza a Juan David de participar en la banda”, señaló Iván Sánchez.

Juan David Sánchez dijo que todo comenzó todo con la firma de tres contratos: uno de interpretación, otro de derechos de autor y uno de obras musicales. Al comienzo, se lanzó una promoción, pero afirma que “no hubo presentaciones en vivo que representaran un beneficio económico a su favor”.

“Desde el 2017 se desarrolló el proyecto, pero nunca se vio nada”, dijo el joven quien también aseguró que recibió una carta de Jhonny Gutiérrez en la que lo “echaba” del grupo y le cobraba, adicionalmente, 130 millones de pesos.

“Yo tengo una banda que es 440 y tenía un proyecto con mi novia para presentaciones en matrimonios, pero empezaron a decirme en 'Los P3' que no podía hacer eso. Entonces cuando se empiezan a meter con mis derechos lo consulté con mi papá. Ellos dicen que me sacaron de la banda por incumplimiento, pero yo aparezco en los videos, en los discos está mi voz”, aclaró Juan David.

De otra parte, Iván Sánchez pide una conciliación y que 'Los P3' desistan de hacer ese cobro.

“El cobro no es ni por el fallo de un juez, sino porque se le ocurrió cobrar eso. Es diciendo como que me pagas eso o no te doy el contrato de libertad”, recalcó.

A esta disputa legal se suma que el nombre del grupo ‘P3’ era una marca registrada y se usó el nombre para la agrupación.

“No sé si les faltó asesoría. Ya existía la marca, ellos entonces hacen una apelación que se las vuelven a negar en 2018. En 2019 sale la última resolución”, recalcó Iván.

¿Qué dice la Superintendencia sobre el uso del nombre 'Los P3?

Mesa BLU consultó a Juan Manuel Serrano, funcionario de la Superintendencia, para aclarar el tema.

“En este caso estamos hablando de marcas que identifican productos y servicios en el mercado y tienen que estar delimitadas en una clasificación de productos y servicios. En el caso de la marca 'P3' la solicitud se delimitó para fonogramas y videogramas que corresponden a la clase novena de Niza y para los espectáculos en vivo. La solicitud fue negada al principio porque había una marca previamente registrada y las marcas no deben confundirse. En la clase novena encontramos una que tenía una similitud”, indicó Serrano.

Sin embargo, la Superintendencia aclaró que en la actualidad ‘Los P3’ solo tiene derecho a sacar disco, pero no a realizar presentaciones en vivo.

¿Qué dice Jhonny Gutiérrez?

El mánager y amigo de Iván Sánchez también habló en Mesa BLU y dio su versión de los hechos.

“Se le había notificado a Juan David que no seguía en el grupo por temas de indisciplina e incumplimiento en el grupo. Lo que hice en la carta fue formalizar el asunto. Llegaba siempre tarde a los ensayos... tenía contrato con un bar donde canta y siempre le dio prioridad a eso y él nunca podía. Nos teníamos que adaptar a sus tiempos”, aclaró Gutiérrez.

