¿Cuál es el mejor término para comer carne? Chef mexicano responde

En Colombia un asado siempre es la excusa perfecta para reunir a la familia y a los amigos, nada que produzca más alegría y felicidad que este momento de unión en torno a estos famosos platos y al extenso mundo de las parrillas y el sabor de un buen corte de carne.

Por eso en el mes del papá, se lleva a cabo este fin de semana ‘El Papá de los Asados’ un festival gastronómico con los 35 de los mejores restaurantes de asados en Bogotá para que prendan las brasas de sus parrillas y demuestren por qué hacer un buen asado es todo un arte.

Este fin de semana será la primera edición donde se encontrarán con una variedad de sabores pasando por los asados argentinos, uruguayos, griegos, mexicanos y hasta los árabes.

Blu Radio habló con Daniel Lugo, chef mexicano al servicio del restaurante La Cabrera, franquicia argentina que participa en el festival y habló del diferencial frente a los demás competidores.

Publicidad

“Nos consideramos una casa de carnes, donde nuestra cocina, nuestras guarniciones hacen una cocina muy hogareña. La experiencia de La Cabrera es llevarle al comienzo todo a su mesa, a su servicio para que se sienta como un invitado más de nuestra casa”, señaló.

Lugo habló de las diferencia entre las carnes que manejan frente a otros países e indicó que en cuanto a carnes, el proceso de maduración y de conservación hasta llegar a la mesa de los comensales. Destacó la calidad premium, su sabor y la mejor forma para comer un buen corte de carne.

“Yo te cuento un poquito del tema de la parrilla de lo que es La Cabrera, ocupamos una brasa muy alta, un fuego muy alto y las varillas de nuestra parrilla son regadas. Esto permite que teniendo una brasa muy extrema, el fierro de nuestra parrilla redonda derrita la grasa. Y pues bueno, ya el tema de que si los colombianos saben o no saben comer carne yo creo que en cuestión de gusto, pues el término para comer la carne es como a ti te gusta, es lo que yo te puedo decir, como a ti te gusta, yo no te puedo decir como lo ahúman, como lo aprueben, porque si tú no estás acostumbrado, no lo vas a disfrutar y la idea de la comida es que lo disfrutes. En mi caso yo te puedo recomendar, la idea es que degusten los jugos internos de la carne, que se concentren en el corte para que así lo puedas disfrutar a un máximo”, finalizó el chef mexicano.

Publicidad

Sin importar si el asado es con leña o con carbón, el evento se encargará de prender el fuego para homenajear a los todos los padres, pues es justo durante el fin de semana de su conmemoración, así que será el plan perfecto para compartir y al mismo tiempo ayudar con la economía del sector.

Le puede interesar: