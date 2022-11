¿Cuál es la mejor forma de darle el último adiós a su mascota?

Miguel Uribe, médico veterinario especialista en pequeños animales, pasó por los micrófonos de Mascotas BLU para explicar cuál es el mejor procedimiento para despedir a las mascotas cuando estas se encuentran en fase terminal.

El experto aseguró que antes de tomar una decisión, es recomendable pensarlo con determinación y hacerlo en compañía de toda la familia.

“Debe ser una decisión precisa, tomada en familia y siempre con la ayuda del veterinario, ¿por qué? A la gente le suele dar temor o remordimiento, por eso debe ser una elección en consenso y pensando siempre en el bienestar de la mascota”, comentó.

¿Cómo se realiza el procedimiento?

“El proceso de eutanasia se hace con un producto especial. En Colombia tenemos dos en el mercado que están regulados y no producen dolor. Es necesario que la gente verifique que la persona que va a realizar el procedimiento sea idónea y con ética (…) Primero se canaliza la vena con un catéter, a veces se usa una sedación previa y el producto se aplica endovenoso. Esto no duele porque lo que genera es un bloqueo en el sistema central y un paro cardiorrespiratorio, así no hay posibilidad de dolor”, explicó.

¿Cuándo es el momento indicado para hacerlo?

“El cuidador primario debe estar pendiente del estado de la mascota, evaluar junto con el veterinario la escala de calidad de vida. Es decir, una tabla en la cual nos basamos para determinar el nivel de dolor y el estado anímico: feliz, tranquilo o sufriendo”, destacó.

Por otro lado, el cuidador debe conocer cómo es el procedimiento y qué persona lo hará, pues tiene que ser alguien con la experiencia y el cuidado requerido, con el fin de reducir el nivel de sufrimiento.

“El cuidador debe decidir si quiere que el procedimiento lo haga otra persona o el veterinario de siempre. También es recomendable hacerlo en la casa, pues es el lugar donde ha estado la mascota y se siente cómoda, pero antes de hacerlo es bueno darles un último paseo o cosas a las que estaban acostumbrados”, concluyó.

