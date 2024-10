Cuando el “amor” es un problema: su hijo escribió en su pasaporte y le arruinó el viaje

Las travesuras de los niños pueden llevar a situaciones inesperadas y, a veces, divertidas. Un ejemplo reciente que ha capturado la atención de las redes sociales es el caso de una madre que, al intentar viajar, se encontró con que su pasaporte había sido "decorado" por su pequeño hijo.

Un dibujo que arruinó el viaje

La madre, cuya historia se volvió viral enTikTok , compartió que su hijo decidió expresarle su amor a través de dibujos en su pasaporte. Aunque la intención era tierna, la realidad fue que estos garabatos hicieron que el pasaporte se volviera inservible para su viaje.

Cada página estaba llena de mensajes de cariño, pero esto resultó en un gran inconveniente: la imposibilidad de sellar el pasaporte en el aeropuerto, lo que significó la pérdida del vuelo y de una inversión considerable de tiempo y dinero.

“Estoy aquí en el aeropuerto y no me dejaron abordar porque a mi hijo se le ocurrió poner en todas las páginas del pasaporte que él me ama, que vuelva pronto y que me extraña. Ahora no sé si sentirme feliz o enojarme. Perdí mi tiempo, perdí mi vuelo y perdí mi dinero, pero mi hijo me ama”, dijo la mujer.



Maleta lista, todo en orden… hasta que su hijo decidió dejarle un “recuerdo” en el pasaporte. 😩



pic.twitter.com/ejpLXVLS12 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 25, 2024

Publicidad

¿Qué hacer si le pasa algo parecido?

Si usted se encuentra en una situación similar, aquí unos pasos que usted puede seguir

Publicidad