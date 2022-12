Cuando estaba embarazada él también me cogió a patadas: esposa de Hanyer Mosquera

La esposa del jugador Hanyer Mosquera, Hindira Erazo, en entrevista con BLU Radio, confirmó que no es la primera vez que el futbolista la golpeaba.



“Cuando tenía cuatro semanas de embarazo me dio patadas igual. Es triste. No solo es el dolor físico, es el dolor emocional, la destrucción del hogar, de la familia. Eso te destroza”, confesó.



En ese sentido, la mujer aseguró que intentó, queriendo conservar el hogar, llevar al jugador a terapias, pero él siempre se negó.



“Tenía la ilusión de mantener la familia. Tú no quieres que los hijos crezcan sin su papá”, expresó.



Erazo manifestó que esta vez no habrá perdón porque considera que tiene la fuerza y el apoyo de todos.



“A ti te da temor que tú pongas un denuncio y no pasa nada. Hoy siento mucha fuerza. Antes me sentía sola”, expresó.



Tras el acto que quedó grabado en las cámaras de un ascensor, el futbolista fue detenido y está puesto a disposición de la fiscalía con medida intramural por violencia intrafamiliar.

Publicidad