Cuando hay prensa libre, hay democracia: Cristina Restrepo sobre caso de Akerman

Esta semana en Blanco y Negro dialogamos con el excolumnista del periódico antioqueño El Colombiano Yohir Akerman, quien se refirió a los motivos por los que fue despedido después de la publicación de su última columna, ‘Enfermos’, en la que arrecia en críticas contra quienes se oponen a la adopción para parejas del mismo sexo, sin embargo, hizo énfasis en que ese no fue el único escrito que produjo malestar al interior del periódico pues, afirma, sus “columnas siempre habían sido bastante incomodas para El Colombiano y parte de sus propietarios” (Lea también: Llevaba 6 años siendo incómodo para El Colombiano: Yohir Akerman ).

Publicidad

“No podíamos dejar pasar que la Universidad de La Sabana estuviera emitiendo conceptos jurídicos basados en preceptos que vienen de la Biblia, esos conceptos hacían parte de otra época, respetables, pero de otra época”, añadió Akerman, en referencia al concepto emitido por la institución sobre la homosexualidad (Lea también: La Sabana se defiende tras concepto emitido sobre matrimonio homosexual ).

Respecto a la labor de los periodistas, afirmó que los comunicadores deben “poner los dedos en la llaga. Así la sociedad reacciona sobre la realidad de las cosas”.

Publicidad

Akerman indicó que “la noche anterior a la publicación de mi columna ‘Enfermos’, “la directora me llamó para decirme que escribiera una segunda columna, pues “Iba a generar ataques contra mí y no sería bien recibida, además tenía elementos que ella no comparte”.

Publicidad

“Le dije que entiendo si no quieres publicarla pero si es así me siento en la obligación de pasar mi carta de renuncia, nunca fue agresiva conmigo y me dijo que al otro día conocería su decisión. Luego me encontré con la columna publicada y esa nota al final que decía: Nota de la Dirección: Este diario promueve el debate desde el respeto y la argumentación. Consideramos que esta columna se aleja de estos principios. Para el autor, no publicarla implicaría su renuncia. La publicamos y aceptamos su renuncia”, dijo.

Sobre el caso de Akerman y otros similares, Ana Cristina Restrepo, quien según el diario El Espectador es “la última periodista que los violentos intentan amedrentar” , aseguró que el periodista tiene libertad de escribir lo que le apetece dependiendo de hasta dónde lo deje el medio en que trabaja.

Publicidad

“Lo digo por mis columnas, y es que no tengo ningún problema con nadie y soy respetuosa cuando escribo. Yohir era una voz libre, opuesta a la línea del periódico, pero no creo que la última columna haya sido la que ocasionó su salida”, argumentó.

Publicidad

Restrepo dijo también que no cree que Yohir y ella misma sean “antiuribistas, sino que escribimos contra las ideas que él representa e instauró y sigue instaurando en Colombia y Antioquia. Yoohir y yo escribimos contra las ideas de Uribe, no contra él”.

Sobre la labor del periodismo en la sociedad opinó que “cuando hay prensa libre, hay democracia, pues la gente tiene la posibilidad de elegir. Si hay 30 columnistas que están de acuerdo con las ideas de Uribe, y hay 3 que no, la gente tiene que poder elegir”.

Publicidad

Finalmente, Akerman declaró su admiración por el trabajo de Ana Cristina y sus columnas, y respecto a la posición editorial de El Colombiano, aseguró que están en todo su derecho a ser conservadores, pero los columnistas también tienen el mismo derecho a tomar posiciones y si el medio los invita a participar en sus páginas deben hacer su trabajo”.