¿Cuánto debe ganar una mujer para casarse? Sorprendente respuesta de estos hombres

Un video del influencer @casaverde72 ha generado polémica al hablar sobre: ¿la clase social de una mujer influye en la decisión de un hombre para casarse o tener una relación seria? Tres jóvenes de clase alta fueron los protagonistas de esta conversación, y sus respuestas desataron un intenso debate en redes sociales .

El influencer lanzó una pregunta hipotética a los jóvenes: "¿Qué pasaría si la mujer de sus sueños trabajara en McDonald's y ganara solo 4 mil pesos al mes?". Frente a esto, los tres coincidieron en que el salario o la clase social de la mujer no serían un impedimento si el amor era verdadero. Incluso, aseguraron estar dispuestos a "sacarlas de trabajar" si la relación progresaba favorablemente.

Sin embargo, esta respuesta idealista no convenció a todos. En los comentarios del video, algunos señalaron que, aunque los jóvenes no vieran problema en la diferencia de clase, sus familias podrían tener una opinión muy diferente.

"Ellos no le ven problema, pero pregúntale a su mamá", fue uno de los comentarios más repetidos. Otros usuarios destacaron que, para estos jóvenes, el dinero no es una preocupación, pero para la mayoría de los hombres sí lo es. "Es que ellos sí tienen dinero, pregúntale a un hombre que gana 10 mil al mes", escribió otro.

Cuando se les preguntó sobre su propia clase social, solo uno de los jóvenes se identificó abiertamente como burgués. Los otros dos prefirieron mantener su estatus en privado por razones de seguridad, aunque admitieron venir de familias acomodadas. Esta discreción generó aún más comentarios, con algunos usuarios cuestionando si realmente estarían dispuestos a enfrentar las consecuencias sociales de una relación con alguien de una clase muy diferente.