¿Cuánto tiempo se demora la recuperación de una rinoplastia?

Muchas cosas se dicen alrededor de la rinoplastia, una cirugía que se puede realizar por algo estético o por un problema en la respiración. El cirujano plástico Daniel Gil habló en ‘La máquina de la verdad’ sobre este procedimiento quirúrgico.

¿La rinoplastia es un proceso corto porque el tiempo de recuperación es solo de dos semanas?

Se trata de un mito, pues en realidad la recuperación total puede durar hasta un año.

“Si bien el tiempo de recuperación se describe entre 10 a 14 días, porque en ese tiempo la nariz deshincha en aproximadamente un 80%, el proceso en general demora más. La nariz desinflama más o menos en un 90% a los 6 meses; al año y medio alcanza en un 100%”, dijo el doctor Gil.

¿La rinoplastia es una cirugía riesgosa?

Mito, aunque es un procedimiento que sí tiene su riesgo, como todas las cirugías, se trata de una superficial.

“Todo en la vida tiene riesgos, pero la rinoplastia no es una cirugía riesgosa, ya que se trabaja sobre estructuras superficiales, solamente por debajo de la piel: hueso, cartílagos y músculos. No se trabajan estructuras internas donde hay que tener cuidado en no lesionar intestinos o grandes vasos. En este caso sí hay que tener cuidado en garantizar la permeabilidad de la vía aérea y buscar un resultado armonioso de la nariz”, explicó.

¿Se requiere anestesia general para la rinoplastia?

Mito, pues también se puede hacer con anestesia local.

“La elección de una u otra depende de la evaluación clínica, además de la preferencia de cada cirujano plástico”, afirmó.

Escuche aquí ‘La máquina de la verdad’, de En BLU Jeans, completa:

