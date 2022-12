ABC del desescalamiento del conflicto anunciado por Gobierno y Farc

Fueron múltiples los interrogantes que resultaron tras el anuncio de desescalamiento del conflicto y los cuatro meses que dio el presidente Juan Manuel Santos para evaluar si las Farc cumplen lo acordado y si continúan o no los diálogos (Lea también: Proceso de desarme exige fuerte voluntad de las partes: delegado de Uruguay ).



Los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, resolvieron muchas de las preguntas alrededor de este nuevo giro que tomaron las negociaciones con las Farc.



¿El desescalamiento significa que van a cesar las operaciones de las Fuerzas Militares?



“En lo acordado ayer está claro y es fundamental que no es que haya una especie de acuartelamiento del Ejército y de la Policía. Las Fuerzas del orden, las Fuerzas militares y Policía, seguirán actuando en todo el territorio nacional, luchando contra todas las modalidades delictivas, garantizando los derechos de los colombianos”, aclaró Humberto de la Calle, Jefe del equipo negociador del Gobierno.



¿Qué va a evaluar el presidente el próximo 20 de noviembre cuando se cumpla el plazo que fijó en la alocución presidencial?



“Lo que el Gobierno, lo que el presidente va a evaluar en cuatro meses, no solamente es el cumplimiento del desescalamiento por parte del as Farc, sino la agilización real en La Habana en materia de construcción de acuerdos”, dijo Sergio Jaramillo, comisionado de paz.



¿El cese el fuego bilateral se va a dar antes de un acuerdo definitivo?



“El pensamiento del gobierno es: si realmente logramos tener claro que en los temas centrales de la agenda, por ejemplo en justicia, un acuerdo es posible y que estamos encaminándonos realmente hacia la consecución de ese acuerdo; si se logra un acuerdo sobre las características de monitoreo, de verificación, e concentración de la guerrilla, no hay ninguna razón para que se aplique ese cese del fuego aun cuando haya detalles de implementación que sea necesario discutir inmediatamente después”.



¿El Gobierno cree en las Farc para llegar a un acuerdo de paz?



“Nosotros creemos que sí hay una oportunidad. Después de estar meses, mirando a los ojos a los señores de las Farc creemos que hay interés real, serio, para poner fin al proceso”.



¿Cómo será definido el desescalamiento por parte del Gobierno?



“Los elementos netamente de carácter militar del desescalamiento serán definidos por el Gobierno, no en la mesa de conversaciones. Presidente, Ministro de defensa, mandos militares y son decisiones que tienen que ir siendo tomadas de manera progresiva en función de la manera como las Farc cumplan los compromisos que han adquirido” (Lea también: José Bayardi será el delegado de Uruguay para verificar desescalamiento ).



El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, resaltó sin embargo, que este desescalamiento lo que busca es poner el pie en el acelerador sobre los puntos que aún están por ser acordados. Dijo que no se quieren cometer los mismos errores del pasado y que por lo tanto el Gobierno quiere un cese el fuego Bilateral definitivo y no un cese “prematuro y chambón”.