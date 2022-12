Argentina da la bienvenida a la nieta 117 de las Abuelas de la Plaza de Mayo

El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas argentinas se alzaron en armas contra el gobierno de la Presidenta María Estela Martínez de Perón, instalando una dictadura de tipo permanente.

Ese día, más de 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales resultaron afectadas por la represión militar. Desaparecidos, asesinatos, infamias, marcaron la historia de Argentina.

Entre las miles de víctimas se encuentran cientos de miles de niños que fueron considerados en el momento como "botín de guerra" y fueron inscritos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre N.N.

Desde ese momento se creó la ONG las Abuelas de Mayo, una organización no-gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política.

Una de las víctimas, que logró un final feliz al encontrar a sus abuelas de sangre, narró para Blu Radio su historia y contó que se encuentra presto para ayudar, desde la ONG, a Colombia cuando sea necesario.

“Mis padres no estaban relacionados con la dictadura. Eran una pareja que no habían podido tener hijos. Su patrón les contó que conocían una mujer que quería dar a su hijo en adopción y ahí entre yo en sus vidas”, narra Ignacio Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la organización.

"Se me hacía raro que no me pareciera a mis padres pero no le prestaba atención. A mis padres adoptivos les debo un agradecimiento enorme, porque ellos me criaron con muchísimo amor y ha hecho de mi lo que yo soy", agrega Montoya Carlotto.

Sobre la nieta número 117 de las Abuelas de plaza de Mayo que recién fue encontrada, mendozina e hija de militantes de izquierda, Carlotto añade que estas noticias “se resiven con una enorme alegría. Es trabajo enorme. Es el fruto del trabajo de mucha gente. Hubo festejos, porque es una enorme alegría”.

“El trabajo es muy difícil. Todo el sistema de búsqueda que hay se activa cuando el nieto buscado decide saber su verdad”, concluye Montoya Carlotto.

El argentino será participe del Foro por la Paz que se llevará a cabo en Colombia esta semana.