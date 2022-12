Cámaras robóticas, la nueva pelea en el juicio del caso Colmenares

Quintero, a petición del abogado defensor, Jaime Granados, protagonizan una nueva confrontación.

Según Luis Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, el joven que habría sido asesinado el 31 de octubre de 2010, esas cámaras lo han intimidado y le han hecho seguimiento. “Nos hacen seguimiento a mi esposa y a mí, me he sentido intimidado”, dijo el hombre que afirmó no saber si son usadas para grabar sus conversaciones con la parte acusatoria.

Este lunes continuará en los juzgados de Paloquemao el juicio contra las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas de participar en la muerte del joven, quien según las primeras versiones se habría suicidado.