Campaña "A blanco y negro reciclamos" de Blu Radio obtiene distinción de Fenalco

En un país que busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más responsable, una campaña de comunicación se ha convertido en referente de cómo los medios pueden transformar hábitos y generar conciencia ambiental. Se trata de “A blanco y negro reciclamos”, la iniciativa de Blu que acaba de ser galardonada con la Distinción Fenalco Solidario Colombia, en la categoría Medio de Comunicación, por su aporte a la promoción de prácticas sostenibles entre los colombianos.

El reconocimiento, entregado durante el Congreso Internacional “Negocios sin fin: el poder de la economía circular” en Medellín, destaca el trabajo de Blu en la educación ambiental y su esfuerzo por incentivar la correcta separación de residuos. La campaña fue valorada por su capacidad para traducir conceptos complejos de sostenibilidad en mensajes sencillos y cercanos que invitan a la acción cotidiana.

La Corporación Fenalco Solidario Colombia, entidad que concede esta distinción, lleva más de veinte años exaltando a empresas, organizaciones y líderes que promueven el desarrollo sostenible en el país. Sus premios buscan reconocer las buenas prácticas en responsabilidad social, innovación, consumo consciente y comunicación con propósito, resaltando a quienes inspiran a otros a generar impactos positivos que van más allá de lo económico.

En esta ocasión, Blu fue reconocida no solo por su mensaje, sino también por la forma en que integra la tecnología a su estrategia educativa. La campaña cuenta con Bruno, un embajador virtual creado mediante inteligencia artificial por LUMO Media Lab, y con Wero, su aliado técnico, quienes juntos enseñan a la audiencia la importancia del reciclaje a través de cápsulas informativas, contenidos digitales y espacios radiales.



“Este reconocimiento nos impulsa a seguir incorporando la sostenibilidad en el centro de nuestra comunicación. Los medios tenemos la responsabilidad de inspirar cambios reales y contribuir a la educación ambiental del país”, afirmó José María Reyes, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Caracol Televisión, empresa matriz de Blu.

La campaña ha logrado conectar con millones de oyentes gracias a su lenguaje claro y visual. Mediante el uso simbólico de los colores blanco y negro, Blu logra explicar de manera didáctica cómo clasificar los residuos reciclables y no reciclables, invitando a la audiencia a incorporar pequeñas acciones sostenibles en su vida diaria.

Con esta distinción, Blu reafirma su papel como un medio comprometido con el medioambiente y con la transformación cultural hacia la economía circular. Su propuesta demuestra que la comunicación puede ser una herramienta poderosa para cambiar mentalidades y que la sostenibilidad, más que un discurso, puede convertirse en un hábito compartido.