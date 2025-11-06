En vivo
Campaña "A blanco y negro reciclamos" de Blu Radio obtiene distinción de Fenalco

Campaña "A blanco y negro reciclamos" de Blu Radio obtiene distinción de Fenalco

El reconocimiento, entregado durante el Congreso Internacional “Negocios sin fin: el poder de la economía circular” en Medellín, destaca el trabajo de Blu en la educación ambiental.

fenalco y blu radio.png
A blanco y negro reciclamos, la campaña de Blu que enseña sobre reciclaje, obtiene la Distinción Fenalco Solidario Colombia por sus buenas prácticas de responsabilidad social.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

