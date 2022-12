Cese bilateral no implica que FF.MM. abandonen a la población: Gobierno

fuego bilateral, la cual fue revelada por el presidente Juan Manuel Santos.



El texto aclara que el cese no implica que las Fuerzas Militares dejarán de cumplir con su deber constitucional de proteger a la población más aún “cuando existen otros factores de violencia en el país”. (Lea también: Santos pide a Farc un esfuerzo para decretar cese al fuego bilateral en enero)



Además, agrega que para que se pueda dar el cese del fuego bilateral tiene que estar cerrado el punto del fin de conflicto en el que será definido el mecanismo de verificación internacional, la metodología, las zonas de concentración y el tema de dejación de armas. (Escuche también: ONU destaca propuesta de Santos sobre inicio de cese bilateral )



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, calificó la posibilidad de decretar un cese al fuego bilateral en diciembre como una “buena noticia que nos daría una navidad tranquila que no hemos tenido en décadas.



-Una comisión de la Defensoría del Pueblo se desplaza al sitio en el que ocurrió el ataque contra un grupo de militares en Güicán, Boyacá, para determinar las circunstancias en que se presentaron los hechos.



- Luego de que Medicina Legal dictaminara que los 12 uniformados que fueron asesinados en Güicán, Boyacá, no murieron por tiros de gracia, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el debate no se debe reducir a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.



-El procurador Alejandro Ordóñez sugirió al Gobierno condicionar el inicio de unos posibles diálogos con el ELN a la liberación de los dos soldados secuestrados tras la emboscada en Güicán, Boyacá.



-Autoridades intensifican las operaciones para tratar de rescatar sano y salvo a un ganadero que fue secuestrado en zona rural del municipio de Astrea, en el Cesar.



-Dos personas murieron y una resultó herida en un accidente de tránsito en carreteras de Huila.



-El alcalde de Santa Marta criticó la forma como se llevará a cabo el cierre del Parque Tayrona, debido al problema social que genera para más de 500 familias.



- Expertos forenses llegaron a Santander para exhumar más de 70 cuerpos de víctimas de las Autodefensas, las cuales fueron enterradas de forma irregular en cementerios de esa zona del país.



- Riverport es el nombre del nuevo muelle que se ubica en el margen occidental del Río Magdalena en el canal de acceso a Barranquilla, con una inversión que supera los 40 millones de dólares.



- La Guardia Costera griega busca al menos a 40 personas que han desaparecido tras el naufragio de una embarcación que transportaba a refugiados en la isla de Lesbos.



- Una mujer murió en medio de un procedimiento estético en un consultorio de Chapinero, en Bogotá.



- Algunos taxistas consultados por Blu Radio expresaron su desacuerdo con la posibilidad de que se modifique el pico y placa para ellos.