Cómo llegó Linda Yepes, mujer transexual, a ser presentadora en Telecaribe

Linda Yepes, transexual barranquillera, contó en diálogo con Mañanas BLU 10AM la historia de cómo llegó a Telecaribe.

Publicidad

“Yo estaba viviendo en Panamá y recibí la noticia de que las noticias de Telecaribe había abierto un casting, entonces no dudé en enviar el casting”, agregó.

Contó que la contrataron sin tener en cuenta que era transexual, sino por sus capacidades profesionales.

Publicidad

“La productora encargada en ese momento me llamó, fui y hablé con su director José Gómez Daza me da la oportunidad de entrar y me dijo que no me contrataba por generar polémica sino porque vio en mí un talento y que tenía las capacidades para trabajar en el equipo”, agregó.

Publicidad

Actualmente Linda es la presentadora de entretenimiento de Telecaribe, y dice que es consciente, que aunque a la gente le llama la atención que sea transexual, ha evolucionado mucho a nivel profesional.