Conozca la historia de Miguel Parrondo, el hombre que permaneció en coma 15 años

“Cuando tuve el accidente mi hija tenía 12 años, en el moneto en que desperté ya era una mujer” manifestó Parrondo.

Su padre, médico, se negó a que le 'apagasen' a los seis meses del accidente. "Estoy aquí gracias a él".

Volver a la vida fue un shock

“La mitad de La Coruña no la conozco, estaba todo cambiado, no reconocía nada. La tecnología fue lo que más me impactó (...) Cuando despierto, leo el periódico y todo había cambiado, el mundo es muy diferente ahora", agregó el español.

En cuanto a su esposa, manifestó que cuando despertó, ella ya tenía un nuevo compañero sentimental y no pudo hacer nada por recuperar su vida en pareja.

Actualmente logró recuperar su vida, y aunque considera que no ha sido nada fácil, intentó rehacer su vida y está casado con una caleña, persona que le ha ayudado a superar el bache que tuvo su vida.