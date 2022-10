“Contra la corriente escogí quedarme en Colombia”: Carlos Vives

En diálogo con Mañanas BLU 10AM, el cantante Carlos Vives dijo que la vida misma le enseñó a estar orgulloso de Colombia y que, en contra de la corriente, decidió mantener su esencia haciendo música vallenata.

“Me pusieron a recibir clases de inglés porque yo tenía que llegar a Hollywood y cuando decidí hacer esta música hace algunos años me decían que estaba por la borda una carrera muy bonita, que Hollywood me estaba esperando”, aseguró.

El artista, que está nominado a seis Grammy Latinos, dijo que esa decisión, de tomar el camino que otros consideraban equivocado, fue la que lo terminó “internacionalizando”.

“Mi internacionalización no fue producto de una empresa que me mercadeó, sino de una empresa llamada Colombia que llevó mis discos por todo el mundo. Esa internacionalización ha ido de la mano a donde me han llevado mis hermanos colombianos”, dijo.