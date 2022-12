Desgarrador y revelador testimonio de madre de Luis Andrés Colmenares

Ante la jueza 11 de conocimiento de Bogotá, Oneida Escobar, entregó un desgarrador y revelador testimonio dentro del proceso que se adelanta contra las dos jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero, por la muerte de su hijo Luis Andrés Colmenares en hechos ocurridos en octubre de 2010.



Oneida narró cómo esa noche mientras dormía con su otro hijo Jorge Colmenares, entró una llamada de Gonzalo Gómez del celular de su hijo Luis Andrés Colmenares, para preguntar si él ya había "llegado a la casa" (Lea también: Tras dos meses, se reanuda juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero ).



"Yo estaba durmiendo con mi hijo cuando en la madrugada suena el teléfono y era un amigo de Luis Andrés que preguntaba si él ya había llegado a la casa y Jorge se levantó y le dijo: no él no ha llegado", indicó.



Agregó en su declaración que la noche en la que su hijo salió para la fiesta de Halloween iba en compañía de Laura Moreno.



"Él salió a la fiesta en compañía de Gonzalo Jiménez y Laura Moreno, él mismo me dijo: mami ella viene por mí, mi hijo se despidió de mí y me dijo vamos para Penthouse; Luis Andrés iba muy contento, me dijo: no me voy a demorar pero iban para la fiesta", precisó (Lea también: Envían a prisión a Wilmer Ayola, falso testigo en el caso Colmenares ).



Oneida continuó relatando lo sucedido y manifestó que cuando llaman a preguntar si su hijo había llegado, ella se comunica con Gonzalo Gómez para que le diga en qué lugar exactamente están y es ahí deciden dirigirse al Parque El Virrey.



En ese lugar se encontró con Laura Moreno y contó los detalles de la conversación que sostuvieron en ese momento.



"Me dijo que cuando Jessy grita, el negro salió corriendo; ella hizo una llamada del celular de mí hijo pero con el tiempo no la encontré. Nosotros tenemos el recibo y sabíamos a quién había llamado mi hijo, ella me dice: 'parece que se lo hubiera tragado la tierra'" (Lea también: Familia Colmenares pide que magistrado Vargas sea llamado a indagatoria ).



Agregó que se dispuso a "observar el caño, yo busco sangre y le digo pero no hay sangre, no hay nada; me dice el corbatín se lo enrolló en la mano, estábamos buscando y son nuestras pisadas, yo me metí y me dice el agua me da al tobillo".



Igualmente Oneida Escobar aseguró que insistió con la pregunta sobre el paradero exacto de su hijo sin encontrar la respuesta esperada (Lea también: Defensa de implicadas en caso Colmenares toman acciones legales contra Pretelt ).



"¿No encontraste nada?, ella me decía se lo tragó la tierra y luego me dice pero él salió. Miramos y Jorge me dice: ‘mami yo me voy a meter al caño’ y ella se puso nerviosa y me dice no, no se metan ahí que yo ya me metí con los bomberos", puntualizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-El expresidente Álvaro Uribe lanzó una dura crítica a los países garantes, que este martes propusieron un cese bilateral del fuego.



-Dos municipios del norte antioqueño permanecen sin energía, debido a un vendaval que destruyó las redes que alimentan el servicio.



-Excancilleres consideran que la decisión de Venezuela de reversar el decreto que fijaba límites con Colombia, en las zonas de disputa territorial, es una respuesta a la enorme presión que se generó desde los diferentes sectores políticos y sociales del país.





-Tras permanecer 16 días en cuidados intensivos, murió en Barranquilla una mujer que había sido herida con arma blanca por su compañero sentimental.



-Para este miércoles está prevista una declaración del primer ministro griego Alexis Tsipras ante el Parlamento Europeo, donde podría dar a conocer una nueva propuesta de salvamento.



-Familiares de un joven de Millonarios que fue asesinado hace algunos días, temen que los responsables del hecho queden en libertad por dilaciones en el proceso.