Dos mujeres buscan recuperar las costumbres olvidadas

Marta Robles busca dar un repaso a las reglas no escritas que se han olvidado sobre el comportamiento y la buena conducta.



Usted primero es el libro escrito por estas mujeres que buscan revivir todas aquellas enseñanzas y buenas costumbres que con el paso del tiempo ya no se usan y que son de gran importancia.



“En la primera parte hablamos del amor, la muerte, la familia, la política, los viajes, y en la otra abordamos otras cosas más triviales”, dijo Marta



Los celos



“Hay que saber que es de gran patán y muy poco elegante demostrar celos y provocarlos” aseguró Carmen, quien agregó que “cuando uno demuestra celos la persona se vuelve vulnerable, comete tonterías y deja las buenas formas para otro día”.



“No está bien visto ni por la sociedad ni es bueno para la salud mental”, agregó.



El sexo



En el sexo también hay normas de comportamiento; los animales también las tienen y Posadas los comparó con la conducta humana al indicar que si no se tienen buenos comportamientos es muy probable que no se logre el objetivo.



“En el sexo hay norma de comportamiento, no solo en los humanos sino en los animales, si no se cumplen las normas no se aparean”, dijo.



“Hay que ser muy cauto, no hay que excederse en nada ni el vocabulario ni con la ropa, no hay nada tan sexy que escuchar, no hay nada que cautive más que sentirse bien atendido” dijo Robles.



Uso de celulares



La tecnología ha afectado el comportamiento de los humanos y aseguró que no hay que aprovecharse de ello para dejar hacer las cosas que antes requerían de una presencia física.



Habló sobre el fin de una relación sentimental y dijo que nunca se debe dar por terminada a través de un mensaje de texto. “hay que hacer con el otro lo que le gustaría que hicieran con él” dijo.