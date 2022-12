El cese unilateral al fuego de las Farc era una caricatura: procurador Ordóñez

vigente desde diciembre del año pasado. (Lea también: Farc suspende el cese unilateral al fuego por bombardeos de la Fuerza Aérea )



Ordóñez señaló que la decisión de un cese al fuego unilateral de las Farc era una “caricatura”.



“Pienso que el cese unilateral al fuego de las Farc era una caricatura que en la práctica no se estaba cumpliendo”, agregó. (Lea también: Mientras Polo lamenta suspensión de tregua, uribismo dice que siempre fue falsa )



Dijo que el Ejército debe seguir cumpliendo con el deber constitucional de defender a la población civil y atacar a los ilegales.



-Blu Radio estableció que cerca de 2.000 personas habrían resultado desplazadas tras los bombardeos de la Fuerza Aérea en Guapi, Cauca.



-El presidente Juan Manuel Santos nombró al ministro de VIvienda, Luis Felipe Henao como gerente de la reconstrucción de Salgar, donde ocurrió la tragedia que deja 88 muertos.



-La Fiscalía radicó escrito de acusación contra ex directivas del Fondo Premium para que inicie juicio en su contra por el millonario descalabro de Interbolsa.



-El Gobierno expidió el decreto con el que se reglamenta el transporte público masivo de pasajeros por tren ligero, metro ligero, tranvía y tren.



-Autoridades militares investigan la muerte en extrañas circunstancias de un uniformado en un batallón del departamento del Meta.



-En Venezuela el gobernador del estado de Aragua Tarek El Aisami, quien también es investigado por Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, se unió a la defensa de Diosdado Cabello y aseguró que no tiene nada que esconder.



-El Giro de Italia tiene nuevo líder, se trata de Fabio Aru, quien es primero tras la caída del favorito para ganar la competencia, Alberto Contador.



-En Soacha crece la tensión por cuenta de la toma de varios desplazados a un humedal del municipio de Soacha, en Cundinamarca.



-Este viernes comenzará la agenda por Bogotá, una iniciativa liderada por el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Gustavo Petro, para abordar los principales temas de preocupación de la ciudadanía, el principal, de ellos la seguridad.