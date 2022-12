En educación, Colombia no ha hecho ajuste a realidad socio-tecnológica: analista

Este 26 y 27 de mayo más de 13 mil estudiantes colombianos presentas las pruebas PISA que presentan un panorama de cómo está Colombia en educación en relación con otros países.





A propósito, Nelson Remolina, profesor de la Universidad de los Andes, dijo que un estudio realizado recientemente en la institución se encontró que los planes de educación de los niños son del siglo XX y no se han hecho ajustes a la realidad socio-tecnológica del siglo XXI.





“Lo que se ha visto es que el Estado y la familia le está suministrando a los niños la tecnología, pero no los está formando para usarla adecuadamente con miras a garantizar sus derechos”, dijo.





El especialista dijo que en los colegios no se ha advertido la importancia de las nuevas tecnologías ni tampoco en las entidades públicas de liderar estos proyectos, tales como el Ministerio de Educación.





“Esto es una responsabilidad de todos y las respuestas también provienen de diferentes fuentes y desde los padres de familia hay que empezar a generar una cultura de uso debido de las herramientas tecnológicas”, enfatizó Remolina.