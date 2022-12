Es preocupante que Nairo no haya atacado en primeras etapas: Santiago Botero

El exciclista colombiano Santiago Botero, campeón mundial de contrarreloj, habló en Mañanas BLU 10AM sobre el Tour de Francia 2015, el cual calificó de “muy accidentado y lleno de nervios”.

Publicidad

“Como se ha visto, hay muchos accidentes, muchas caídas que han dejado varios damnificados”, estimó Botero. (Lea también: El Tour de Francia, una competencia que nació entre "fanfarronadas y locuras" )

Dijo que esta edición del Tour de Francia es trascendental porque están los máximos exponentes del ciclismo mundial, lo que genera mucha expectativa.

Publicidad

Botero dijo que es un poco preocupante que Nairo Quintana no haya atacado en las primeras etapas, “pero no hay que perder la esperanza y creo que una vez empiece la alta montaña Nairo intentará descontar el tiempo que le llevan y así poder escalar posiciones”.

Publicidad

Cabe recordar que el británico Chris Froome tomó este lunes el mando en el Tour de Francia, al hacerse con el 'maillot' amarillo en la cima del Huy, en Bélgica, tras la tercera etapa ganada por el español Joaquim 'Purito' Rodríguez y marcada por una caída de gran violencia, a poco más de 50 km de meta. (Lea también: Joaquim Rodríguez ganó la tercera etapa del Tour de Francia )

Froome, segundo de la etapa, quitó el liderato al suizo Fabian Cancellara, una de las víctimas de la caída.

Publicidad

En la llegada, Rodríguez fue el más fuerte en el ascenso al Huy, una pendiente con tramos de un desnivel del más del 20 por ciento.

Publicidad

Pero Froome, impresionante, terminó con el mismo tiempo que el catalán. (Lea también: Rigoberto Urán, séptimo en la general del Tour de Francia )

El británico distanció de 11 segundos al vencedor del año pasado, el italiano Vincenzo Nibali, séptimo en la etapa, y al colombiano Nairo Quintana, noveno en Huy.

Publicidad

El español Alberto Contador, que estaba a la rueda de Froome a mitad de la pendiente, terminó en duodécima posición y perdió 18 segundos respecto al británico, ganador del Tour en 2013.

Publicidad

El francés Thibaut Pinot, desbordado en el penúltimo puerto, llegó a meta con más de un minuto de retraso.

Froome saca ahora 36 segundos en la general a Contador (8º), un minuto y 38 segundos a Nibali (13º) y un minuto y 56 segundos a Quintana (17º).

Publicidad

El anterior líder, el suizo Fabian Cancellara, se cayó a 52 km de la meta, en un accidente en el que se vieron en vueltos unos veinte corredores en esta tercera etapa, entre Amberes y Huy.

Publicidad

Cancellara se levantó y pudo seguir la carrera, pero tras la caída se anunció el abandono de varios ciclistas envueltos en el accidente, entre ellos el holandés Tom Dumoulin, el australiano Simon Gerrans, el francés William Bonnet y el ruso Dmitriy Kozonchuk.

Otros corredores también se vieron afectados por la caída (el australiano Michael Matthews, el italiano Daniel Oss, el neozelandés Greg Henderson y el belga Johan Vansummeren entre otros) pero pudieron continuar.

Publicidad

La carrera continuó tras ser neutralizada durante unos veinte minutos, hasta el alto de Bohissau (Km 109), escalado a ritmo lento por el pelotón reconstituido, siguiendo los autos oficiales.

Publicidad

En 2010, el pelotón había solicitado, a iniciativa de Cancellara, neutralizó la carrera en la etapa que terminaba en Spa (Bélgica), tras una serie de caídas en una ruta resbaladiza.

Tras la neutralización y una nueva salida, los equipos de Nibali y Contador intentaron sorprender a Froome sin éxito.

Publicidad

El británico, muy presente en el final, se mostró como el más fuerte de los favoritos del Tour y se hizo con la primera plaza de la general, con 1 segundo de ventaja sobre el alemán Tony Martin y 13 sobre el estadounidense Tejay Van Garderen.

Publicidad

Froome, de 30 años, recuperó un 'maillot' amarillo que llevó en trece etapas en 2013. El año pasado, el "keniano blanco" se vio obligado a abandonar la primera semana.

"Es una verdadera sorpresa", declaró Froome. "Estoy contento, no me lo creía. Cuando he seguido a 'Purito', he visto que nadie nos seguía a rueda. Hoy el objetivo era sobre todo no perder tiempo", dijo el nuevo líder.

Publicidad

"El ascenso del Huy conviene sobre todo a los grandes escaladores, como Purito Rodríguez. Esperaba su ataque y lo marqué. Estoy sorprendido del resultado ya que este ascenso no me convenía particularmente", añadió Froome.

Publicidad

"Purito" Rodríguez, de 36 años, logró su segunda victoria de etapa en la historia del Tour, cinco años después de haber ganado en el alto de Mende. En Huy, el catalán había ya ganado la Flecha Valona en 2012.

AFP