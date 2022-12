Felipe Ossa: La historia del hombre que más libros vende en Colombia

Felipe Ossa, el hombre detrás de la Librería Nacional, la tienda de libros más grande de Colombia, habló en Mesa BLU sobre lo que ha sido su vida y sus experiencias alrededor del oficio que ama y al que le debe todo lo que es: ser librero.



“Mi historia como librero está ligada completamente a la Librería Nacional. Hace 55 años que trabajo en la librería, entré cuando tenía 18 años de edad”, sostuvo.



“Más que un gerente, yo soy el empleado más antiguo de la Librería Nacional. Comencé con 18 años recién cumplidos y en el puesto más humilde, en la bodega, pero con el tiempo ascendí y me hice vendedor”, añadió.



Cabe señalar que la Librería Nacional en sus inicios tuvo muchas cosas que no tenían otras librerías.



En ese sentido, es pionera en el autoservicio. También fue la primera en poner cafeterías en cada punto de venta y luego empezar a abrir locales en los distintos centros comerciales.



“De mi padre aprendí a amar y querer los libros y la lectura, pero de Jesús Ordóñez aprendí el oficio de ser librero de verdad, porque él era librero absoluto y me transmitió la pasión por el oficio”, dijo.



Ossa manifestó que, pese al avance de la tecnología, lo digital no reemplazará a los libros porque “son ideas que permiten al ser humano pensar y soñar para luego llevar esos sueños al papel”.



“Cuando leo me transporto a otro mundo, a otra dimensión y me parece que es algo maravilloso (…) Por ejemplo ‘La isla del tesoro’ lo empecé a leer a las 9 de la mañana y lo terminé a las 7 de la tarde y me lo he leído 3 veces”, puntualizó Ossa.



¿Cómo ve el negocio de los libros en la actualidad?



“Indudablemente los nuevos medios de comunicación son avasallantes y ocupan gran parte de ocio en los jóvenes, pero a pesar de ello aún se siguen publicando muchos libros en toda parte del mundo”, señaló.



“Yo veo una luz de esperanza en que los libros no se acaben porque hay muchas personas que ven en un buen libro un estilo de vida”, añadió.



Finalmente, Ossa dijo sentirse orgulloso de su oficio y se calificó como un amante de la literatura y la música. “No hay nada más seductor que la inteligencia y gracias a Dios es así porque de lo contrario ni Woody Allen ni yo hubiéramos conseguido a nadie”, mencionó en medio de risas.



*Escuche en el audio adjunto la entrevista completa con Felipe Ossa