Galeón San José y pacto de la Unesco: ¿Quién tiene la razón?

La versión del excongresista Alfonso Lizarazo



En primera instancia, el excongresista Alfonso Lizarazo mencionó que gracias a su amigo Andrés Cadena, presentó su ponencia en el Congreso: “Cadena tenía todo un proceso completo del galeón en archivo y de allí, presentamos en el Congreso una propuesta para que las riquezas que se encuentran allí pertenezcan a Colombia”. (Vea además: España y Colombia admiten "discrepancias", pero buscarán protección del galeón ).



El acuerdo de la UNESCO mencionaba que todo tesoro que se encontrara en aguas subacuáticas pertenecía a la bandera que tuviese el barco que albergara las riquezas. Si Colombia hubiera firmado, el tesoro del Galeón San José, pertenecería al Reino de España.



Lizarazo expuso que al Gobierno Nacional no se le notó voluntad para seguir con la iniciativa propuesta en el legislativo: “el Gobierno puede que no tuviera ganas de firmar el acuerdo de la UNESCO, pero tampoco lo expresaron públicamente”. “Ellos se dieron cuenta de que en el Congreso nos oponíamos, entonces eso lo dejaron quieto”. El exparlamentario señala que la gestión del ejecutivo fue pobre y ante ello, estaban ofreciendo la posibilidad de que en el caso de que se hallara un galeón, este no perteneciera a los colombianos.



El expresidente Andrés Pastrana responde



Por su parte, el exmandatario afirmó que durante su administración no se subscribiría el pacto de la UNESCO y dijo que la política y las relaciones internacionales son competencia del presidente, su canciller, sus ministros y la secretaría jurídica. “La política internacional no se lleva a debates en Congreso. En este tema del galeón siempre fuimos muy claros”.



“Mi gobierno tenía claro que no podía subscribirse, pues comprometía nuestros derechos sobre el patrimonio cultural sumergido colombiano”, expuso. Además, Pastrana agrega que en el tema de la posible firma del pacto, el Gobierno siempre fue claro en argumentar que los tesoros pertenecen a los colombianos.



En ese sentido, el expresidente dice que sugirió que si el tesoro se llegase a descubrir algún día, debería pertenecer a las negritudes y a los indígenas.



Finalmente, señaló que los intereses que rondan alrededor de temas como este, era evidente en el Congreso de los Estados Unidos y también en algunas personas influyentes en Colombia. “Usted cuando llegaba al Congreso americano era impresionante el lobby. Llama la atención ver a todas las personas que tuvieron que ver en el lobby buscando sacar el tesoro del San José”.