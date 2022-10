Henry Ramos Allup, nuevo presidente del Parlamento venezolano

La elección para buscar a quien presidirá esta Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora "calificada" durante el primero de los cinco años que durará su mandato se celebró este domingo, a dos días de la constitución de la nueva Cámara.

Para esta votación fueron convocados los 112 diputados de esta bancada que fueron electos el pasado 6 de diciembre pero uno de los legisladores no pudo llegar a las elecciones tras sufrir un accidente de tráfico "menor".

Sólo Ramos Allup y el diputado del partido Primero Justicia (PJ) Julio Borges se batieron en esta contienda y ello porque, como dijo el ganador, este fue un cargo que no se pudo decidir por consenso entre toda la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Se registraron 62 votos para el "adeco" de 72 años y 49 para Borges, del partido Primero Justicia (PJ), de 49 años.

Tras el anuncio de los resultados, Ramos Allup dijo que como nuevo presidente de la AN no actuará como un "instituto autónomo" y que no llegará a la Cámara para hacer lo que le parezca pues, además de formar parte de una bancada de 112 legisladores, será quien presida a la minoría "muy determinada" de 55 oficialistas.

Reiteró que en julio del año pasado la MUD firmó un acuerdo en el que se comprometía con el electorado para buscar y ofrecer "una solución democrática, constitucional, pacífica, y electoral para el cambio del presente gobierno", lo que se hará desde el nuevo Parlamento en el primer trimestre de este año.

Aclaró que la bancada opositora no pretende desafiar a otros poderes, sino cumplir, en primer lugar, con las funciones de "legislar, controlar y debatir".

Destacó que entre las prioridades de este nuevo Parlamento está, además, introducir un "proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional" para liberar a los que consideran presos políticos y que eso se hará aunque la oposición parlamentaria no cuente con el respaldo del jefe de Estado, Nicolás Maduro.

"No vamos a entrar en una disputa con el gobierno que si el presidente dice que acepta o no la ley de amnistía, él no es quien para aceptar o no aceptar una ley porque nosotros tenemos facultades constitucionales para promulgarla en caso de que en su insensatez niegue tal promulgación", dijo.

La bancada de la MUD tampoco hará caso, dijo Ramos Allup, a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emanada el pasado miércoles cuando dijo que tres diputados opositores electos y uno chavista, no podrán juramentarse el martes próximo.

"Nosotros vamos, los 112 diputados de la oposición democrática, del cambio, de la unidad de Venezuela, a instalarnos el día 5 como nos lo ordena la Constitución", dijo al tiempo que calificó al TSJ como "organismo absolutamente carente de legitimidad de origen".

El nuevo presidente de la AN se declaró "creyente" de que la Fuerza Armada "cumpliendo su deber constitucional" garantizará la seguridad de todos los diputados, los de la oposición y los del chavismo que acudirán el martes a asumir sus cargos "sin apremios externos, sin apremios internos, sin violencia y sin amenazas".

Prometió que la que se instalará el día 5 será una "verdadera Asamblea" y no "una caja de resonancia de ningún otro poder", y también adelantó que este nuevo Parlamento no concederá poderes especiales para legislar al jefe de Estado, como si lo hicieron las pasadas AN de mayoría oficialista.

Reiteró, además, que todos los medios de comunicación volverán a entrar "a cubrir libremente" las sesiones parlamentarias "como fue hasta que ellos (chavismo) convirtieron eso en una bóveda cerrada".

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, celebró el proceso de elección e insistió en que "este es un solo equipo" y trabajará como una sola bancada parlamentaria.

"Tenemos una misma línea, una misma estrategia, una misma orientación parlamentaria, un mismo programa parlamentario y eso es lo que va a aplicar nuestro nuevo presidente Henry Ramos Allup", dijo.

Se espera que el próximo martes el expresidente colombiano Andrés Pastrana asista a la constitución de la nueva AN por invitación de la MUD de acuerdo con lo que informó el mismo político a través de su cuenta de Twitter, así como otras personalidades que aún no han sido anunciadas.