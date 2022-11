James está haciendo su trabajo y entrenando bien: Zidane

"Un entrenador debe hablar con los jugadores después del partido con todos y luego individualmente. Es un partido perdido que no se esperaba pero ya es el pasado, no podemos pensar ya en eso. Lo que tenemos que ver es lo que está por delante. Sé que es complicado pero lo pasado ya pasó", aseguró en rueda de prensa intentando borrar lo ocurrido en el derbi madrileño.

"He hablado con James pero su rendimiento no es tema de hablar. Está haciendo su trabajo, intentando hacer el máximo con el equipo y como todos entrenando bien. Luego cuando no te salen las cosas no hay que culparle. Yo no lo voy a hacer. Lo que tiene que hacer es seguir trabajando y tener más continuidad, como todo el equipo, porque lo fácil es decir ahora Isco o James, pero aquí estamos todos en el mismo barco y ninguno va a saltar. Mientras yo esté de entrenador siempre vamos a luchar y pelear", añadió.

Insistió Zidane en que él es "el primer responsable", admitió que busca "soluciones para que todos jueguen mejor" y pidió a sus jugadores públicamente que den "el cien por cien".

"Puedes perder partidos. Es verdad que en el Real Madrid sabemos que cada vez que hacemos un mal partido o perdemos es así. Lo que ha pasado es que perdemos ante un rival que jugó mejor que nosotros. Es lo que hay que analizar, ver qué podemos hacer para que no pase más y lo analizamos todos juntos", añadió.

Al técnico francés se le escapa la risa cuando es preguntado por su futur: "Pienso solo en el partido de mañana, no sé lo que va a pasar dentro de tres meses. Nadie lo sabe", aseguró entre risas. "Lo importante es el día a día y lo que estoy haciendo hoy. Estoy contento con el trabajo del día a día. Es lo más importante para mí. Cuando llegué era todo bonito y ahora que perdemos un partido es todo negro. Vuestra preocupación no es la mía, que es seguir trabajando con mi grupo porque sé que lo vamos a sacar adelante".

Descartó que su equipo esté atravesando un mal momento físico y que fuese una de las causas de su primera derrota. "Estamos muy bien físicamente, no perdemos ante el Atlético por físico. Que corriesen más ellos es un dato, pero para mí físicamente estamos bien. Es otra cosa", dijo señalándose la sien.

"Cuando he hablado de meter la pierna en balón dividido es que hay que ganar los duelos, si los pierdes posiblemente pierdas el partido y nosotros ahora los perdemos. Físicamente veo al equipo mejorando y vamos a mejorar. Este partido lo hemos perdido y no puede volver a pasar eso", añadió.

Dejó claro Zizou que su equipo no se dejará ir porque tienen "la obligación" ante ellos mismos y sus aficionados de ganar partidos y espera un nuevo encuentro complicado ante un Levante que de sus 20 puntos ha ganado 15 como local.

"El Levante va a salir al campo como siempre, van a intentar hacer lo máximo, molestar al Real Madrid. Lo sabemos pero tenemos que estar preparados para hacer nuestro partido e intentar ganar", sentenció.