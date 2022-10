La tragedia del joven al que le practicaron una vaginoplastia de recién nacido

El equipo de Mañanas BLU 10AM contactó a Fernando, quien argumenta que el solo necesita que en el centro médico solucionen su inconveniente. “Llevo mucho tiempo luchando por una cirugía”, afirma (Lea también: Piden revocar sentencia que exonera a hospital por cambio de sexo de un bebé ).

Fernando, quien es originario del municipio de Santa Rosa de Cabal dice que él nació como un hombre, sin embargo, el profesional de la salud que atendió su caso, le creó una vagina. “De ahí en adelante, el médico dice que yo voy a ser una niña”, sentencia.

Más adelante, el entrevistado dice que durante su niñez, empezó a sentir y pensar como un hombre y no como mujer. “A los 12 años empecé a darme cuenta de esto y se lo manifesté a mi mamá. No me sentía bien con la ropa que usaba. La barba empezó a salirme y se me engruesó la voz; ahí tomé la decisión de que ya no quería saber nada de la niña que había sido”.

Normalmente, cuando un recién nacido tiene esa condición sexual, se espera a que el menor manifieste algún tipo de orientación sexual para tomar una decisión definitiva.

Fernando dice que espera que con las acciones legales que ha tomado desde que tiene 22 años, le respondan por daños, perjuicios y que le practiquen la operación que solucione su problema. “Lo que pido es que vuelva a ser la persona que era. Yo confío en la justicia y en las cosas de Dios”.

Finalmente, el demandante es optimista y cree que con la cirugía puede recuperar la sensibilidad y tener una vida normal. “Quisiera tener una novia. Yo me he enamorado, pero es muy difícil conseguir una mujer que acepte el problema que tengo. Por ahora no he tenido ninguna”.