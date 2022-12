Ley de seguro de salud de Estados Unidos está aquí para quedarse: Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, celebró hoy que su reforma sanitaria "está aquí para quedarse" tras el aval que dio el Tribunal Supremo a los subsidios federales para comprar seguros médicos, de los que dependen 6,4 millones de ciudadanos y uno de los pilares de la ley.



"Ha habido éxitos y reveses, los reveses los recuerdo claramente. Pero no hay ninguna duda de que esta ley está funcionando y ha cambiado, e incluso salvado en algunos casos vidas estadounidenses", dijo Obama en un discurso desde la Casa Blanca tras conocerse la esperada decisión judicial. (Lea también: Corte Suprema de Estados Unidos validó la ley de ‘Obamacare’ )



Con 6 votos a favor y 3 en contra, esta es la segunda vez que el Supremo salva una pieza clave de la reforma de Obama, después de que en 2012 avalara la constitucionalidad del núcleo de la ley: la obligación de todo estadounidense de contratar un seguro médico, bajo penalización de multa anual.



"Cinco años después, el 'Obamacare' (como bautizaron sus detractores a la ley) ya no es fútbol político, esto es la sanidad de Estados Unidos, hay mucha gente beneficiada por la ley, incluso muchos que no lo saben", defendió Obama.



La reforma sanitaria, el mayor éxito nacional de Obama, ha recibido desde su promulgación en 2010 incontables ataques del Partido Republicano, que ha usado esta ley durante cinco años como artillería contra el presidente.



"Esto no es una cosa abstracta, no es una discusión política, es una realidad, podemos ver cómo está funcionando, incluso mejor de lo que esperábamos", esgrimió Obama. (Lea también: Congreso de EE.UU. concede la "vía rápida" a Obama para tratados comerciales )



Y apoyó sus palabras con datos: más de 16 millones de personas han obtenido cobertura sanitaria desde la aprobación de la ley, el país tiene el número de personas sin seguro médico más bajo desde que se tienen datos y ha bajado el precio de las pólizas de quienes ya tenían seguros.



La decisión dictada por el Supremo hoy era clave para los 6,4 millones de ciudadanos de 34 estados, casi todos con parlamentos o gobiernos bajo el poder republicano, que no tienen mercados estatales para que las personas sin seguro adquieran uno privado con la reforma sanitaria de Obama.



Si el Supremo hubiera dado la razón a los cuatro residentes del estado de Virginia que interpusieron la demanda, el Gobierno federal tendría que dejar de facilitar los subsidios a los ciudadanos de estos estados.



"Es una parte clave de la ley, que ha hecho que muchos estadounidenses tengan un seguro independientemente de donde vivan. (Si el Supremo hubiera respaldado a los demandantes) Muchísimas personas se habrían quedado sin seguro de nuevo, subiría el precio de todos las pólizas y Estados Unidos iría hacia atrás, y nosotros no hacemos eso, nosotros vamos hacia adelante", afirmó Obama. (Lea también: Obama anunciaría cambios a repuesta de su Gobierno ante secuestros en extranjero )



"Seguiremos trabajando para tener más gente cubierta, para que más gente se aproveche de la ley, poniendo la política a un lado. (...) Hoy es un buen día para Estados Unidos", concluyó el presidente.



