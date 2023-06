Los libros recomendados por profesores de Harvard que pueden revolucionar su existencia

La lectura es una fuente inagotable de conocimiento y crecimiento personal y, aunque construir el hábito pueda llegar a ser tedioso para algunas personas, con el libro adecuado podría resultar más fácil y fluido.

La lectura brinda un sinfín de beneficios, desde el enriquecimiento del conocimiento hasta el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía y la estimulación mental, lo importante es hacer de la lectura un hábito regular ya que puede tener un impacto significativo en nuestro crecimiento personal y bienestar general.

En ocasiones, algunos libros tienen el poder de transformar vidas de manera profunda, brindando perspectivas nuevas, inspiración y sabiduría. En ese sentido, el servicio de noticias de la Universidad de Harvard, The Harvard Gazette, entregó una lista de recomendaciones literarias (recopilada por consultas a profesores) que consideran capaces de revolucionar la existencia de quien la lea.

La politóloga Danielle Allen, directora del Centro de Ética Edmond J. Safra, destacó la importancia de la Biblia como un libro fundamental para la vida. Sin embargo, también resaltó la relevancia de otros textos que pueden brindar orientación en la toma de decisiones acertadas. Entre ellos, mencionó 'Ética a Nicómaco', 'Política' y 'Retórica', escritos por el filósofo Aristóteles.

Para Allen, estos libros han sido fundamentales en su desarrollo personal al proporcionarle herramientas para analizar problemas de acción y decisiones. A través de ellos, ha podido comprender las diversas apuestas y obstáculos humanos que se presentan en el camino hacia el florecimiento humano.

Además de los textos filosóficos, Allen destacó la obra 'El hombre invisible' de Ralph Ellison, la cual le permitió tener una comprensión más profunda de la naturaleza de los estadounidenses. Esta novela ha sido el vehículo para entender las realidades y experiencias de una sociedad compleja y diversa.

“Ahí es donde aprendí a analizar problemas de acción y decisión para ver las muchas apuestas humanas que se cruzan y todos los asteroides y minas terrestres que tienes que esquivar mientras mantienes tus ojos en el premio de tratar de fomentar el florecimiento humano”, dijo Allen.

Entretanto, Arthur C. Brooks, profesor de la Práctica del Liderazgo Público, tiene como objetivo mejorar como persona y busca en la literatura filosófica y sapiencial las herramientas para lograrlo. En este sentido, ha destacado dos libros en particular que han dejado una profunda impresión en él: 'Zen en el arte del tiro con arco', escrito por Eugen Herrigel, y 'El camino de un peregrino', obra de un monje ruso anónimo.

Brooks mencionó que el libro de Herrigel lo acompañó durante varios años, siguiendo el esfuerzo del autor por aprender Zen a través del estudio del tiro con arco en Japón. A través de esta experiencia, el autor descubrió que el Zen no es simplemente una filosofía, sino una actitud que se revela a través de una tercera actividad. Este libro le enseñó a Brooks la importancia de adoptar una mentalidad centrada y consciente en cada acción que realizamos.

En cuanto a 'El camino de un peregrino', Brooks destacó que narra la historia de un viajero que recorre la Rusia del siglo XIX mientras recita una oración. Esta experiencia de peregrinaje le permitió al protagonista apreciar los detalles más simples de la vida y encontrar satisfacción en ellos. Para Brooks, este libro fue una revelación sobre la importancia de la gratitud y la capacidad de encontrar significado en las pequeñas cosas cotidianas.

Finalmente, el médico y escritor Jerónimo Groupman, quien también es profesor de la Cátedra de Medicina Dina y Raphael Recanati, ha recomendado el libro 'Pirkei Avot'. Este libro recopila una parte del primer texto de la ley judía, conocido como Mishná. Groupman destaca que, a lo largo de su vida, este libro y su contenido han tenido un impacto significativo en él, planteándole preguntas importantes en lugar de brindarle respuestas o soluciones.

En particular, Groupman menciona a un rabino llamado Hillel y cita sus famosas preguntas: "Si no soy para mí, ¿quién será para mí? Si soy solo para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo?".

“Cuando pasas por la vida, piensas en tus propias necesidades, pero también debes darte cuenta de que el egoísmo debe ser restringido. Y que existe una tendencia a posponer las cosas en términos de tomar medidas, particularmente más allá de uno mismo”, expresó Groupman.