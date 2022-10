¿Cuáles son los consejos para hacerse más inteligente? Esto dice Harvard

Para muchas personas siempre existe la duda de si es posible adquirir inteligencia por parte propia o por medio de actividades que ayuden al cerebro. De acuerdo con los profesionales de Harvard, existen hábitos, comportamientos, decisiones y actitudes que ayudan a trabajar la inteligencia y toda esa información está en el libro Make it stick: The Science of Successful Learning que en español significa 'La ciencia del aprendizaje exitoso ', escrito por Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel.

Ahí, los profesionales dan varios consejos sencillos, basados en descubrimientos recientes en psicología cognitiva y otras disciplinas, que ayudan a que las personas puedan desarrollar aún más sus capacidades. Estas son:

Aprender algo nuevo para estimular la mente

Esta es una forma de estimular la mente, pues así como se pueden trabajar los músculos, así mismo se puede trabajar el cerebro. Al 'ejercitarlo', se pueden adquirir nuevos conocimientos y habilidades, con el fin de estimular las neuronas y la comunicación que hay entre ellas.



Repetir las palabras en voz alta

Para memorizarse nuevos temas, muchas personas recurren a esta acción. Y es que, escuchar las palabras en voz alta, hace más probable que se recuerden. Por ejemplo, si alguien conoce una persona nueva y pronuncia su nombre varias veces en la primera conversación, es muy probable que en una próxima ocasión lo recuerde fácilmente.



Escribir y comer con la mano que no es dominante

Agarrar los cubiertos o una pelota con la mano contraria a la dominante, puede ayudar a que la mente realice diferentes conexiones neuronales y se agilice el funcionamiento cerebral.



Involucrar los sentidos

De acuerdo con varias investigaciones que se han realizado en la prestigiosa universidad, los participantes suelen recordar imágenes relacionadas con aromas, sobre todo, con aromas u olores agradables.



Relacionar los recuerdos con información nueva

Esta es una técnica que ayuda a fortalecer la mente, y es que, cuanto más vinculados estés los estímulos entre sí, mayor poder de relacionamiento cognitivo se adquiere. Esto ayuda a que exista una mayor capacidad de análisis e integración de conceptos.

